張與辰為跨年騷預備排舞 自認「金魚腦」易忘記舞步 減全身肌肉盼明年夏天去游水

影視圈
更新時間：16:15 2025-11-26 HKT
發佈時間：16:15 2025-11-26 HKT

張與辰到柴灣為腕錶拍攝宣傳照，他表示今次與品牌主理人沈慧林合作，以自創的卡通烏蠅公仔「花啦啦」為設計，他笑言：「之前留意到烏蠅停低沖涼洗臉一分多鐘，覺得這件事很得意便畫下來，當時想畫四格漫畫，但最後沒時間畫，只把角色畫了下來，是位未誕生的小朋友。」他又笑指這角色喜歡花、有肚腩和沒自信，是他的一個面向。問到會否進一步運用這個設計？張與辰笑言要用在演唱會比較困難，因風格不同，他指自己興趣是抽盲盒，也想像過將卡通公仔變成盲盒，有不同造型和動作，笑言喜歡掛公仔因有被陪伴的感覺，也希望其設計可以陪大家，若然能賺錢會更好。

工作以外穿得隨意

談到跨年演唱會，張與辰指編曲接近完成，舞蹈方面也在安排中，笑言待完成後才一次過作地獄式訓練，因自己是金魚腦，若太早練舞很快忘記，也想練舞當減肥。他笑言未開始排舞肚腩已不見了，褲都鬆了，笑言現在30吋腰很開心，但史上最瘦是28.5腰，但會顯憔悴。他指這年突破很多，希望展現全新的自己，所以也想身材有變化，「希望減到全身肌肉，明年夏天可以去游水，哈哈！」談到在台慶獲最佳衣著獎，直認貪靚的他笑言壓力在設計師身上，工作以外自己穿著也很隨意。

