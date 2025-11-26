Jeffrey為拍《殺手#4》勁減8kg勤練日文 獲南沙良讚平易近人又靚仔 甘比仔女將考試夠自律唔使操心

魏浚笙（Jeffrey）、日本女星南沙良、朱栢謙、韋羅莎、林耀聲、洪瑜鴻（春風）、導演梁居英、監製文佩卿出席電影《殺手#4》首映禮，首映禮贊助商代表劉陳凱韻（甘比）亦到場支持，還有Jeffrey「膠戰」好友阿正、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）和肥腸，以及Serrini現身撐場。

南沙良稱香港拍攝進度快

南沙良以廣東話自我介紹，談到與香港演員合作，她表示文化差異感覺很新鮮，香港的拍攝進度很快，是個新挑戰。問到如何為打鬥戲份作準備?她笑言沒甚麼練習，只上了幾堂，大讚Jeffrey很努力練習。Jeffrey則說殺手角色要很敏捷，為演出而勁減8kg，以最低脂狀態，呈現不一樣的他，希望大家見到他認真一面。他又覺得日本演員做足準備功夫，合作暢順和愉快。

回應被Tyson Yoshi笑周身名牌做Gym

《殺手#4》男女主角Jeffrey和南沙良一同接受訪問，南沙良讚Jeffrey平易近人和友善，靚仔又有型，大家都喜歡他，合作很開心，亦知道Jeffrey已有女友，又指Jeffrey努力學日文，而她只學到以廣東話自我介紹，再多幾句已記不到。Jeffrey亦讚南沙良十分專業，彼此很有默契。他覺得該片算是從影以來最辛苦的一部戲，較多動作場面，是新嘗試亦很享受拍攝過程。南沙良表示自己相比Jeffrey輕鬆得多，但平日少做運動，拍攝時頗辛苦，她與Jeffrey均稱拍攝很順利沒受傷。南沙良希望日後再與Jeffrey合作，笑問拍談情戲？她笑說不用殺人，很和平的戲，亦想與很多香港演員合作。Jeffrey笑言難得有演員比他年輕，可與南沙良演兄妹或情侶。問Jeffrey會否盡地主之誼帶南沙良遊香港？他表示或帶她去吃火鍋。另外，Jeffrey對於被Tyson Yoshi笑指周身名牌10幾20萬去做Gym，Jeffrey笑言將幾百元着到似10幾萬，配合對方的欣賞。談到膠戰好友來支持，Jeffrey大表開心又感動，自覺似大個仔行畢業禮。

甘比表示要支持香港電影行業，十分欣賞Jeffrey，讚他是個很努力和用心的歌手和演員，該電影是他首次擔正做男主角。談到聖誕節將至，會否與子女外遊？她說尚未計劃，他們快將考試，子女很自律，不用她操心。