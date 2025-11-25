Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳凱琳同大仔遊三亞增母子情 Rafael讀傳統小學講中文添信心

影視圈
更新時間：19:45 2025-11-25 HKT
發佈時間：19:45 2025-11-25 HKT

陳凱琳今日（25日）現身醫美產品頒獎禮，她表示早前獨自帶大仔Rafael（鄭承悅）到三亞玩3日，兩個細仔無假期而未能同行，已承諾下次由老公鄭嘉穎帶次子、細仔去一趟旅行，她稱︰「好公平嘅！」

說中文增信心

問有信心挑戰獨自帶三個仔去旅行？陳凱琳笑言待他們長大一點才可，擔心自己未能兼顧。她回憶說：「三亞最後一晚，我哋兩母子喺酒店床上傾心事。大仔性格樂天，好鍾意食嘢，有好嘢食就經已好開心。」續說大仔升讀傳統小學，原來他十分喜歡中文科老師鄭sir，加上爸爸，「大仔而家有兩個鄭sir！」稱中文老師知道大仔從小說英文，鼓勵他以用中文發問，她說：「鄭sir有讚佢，佢睇到自己有進步，朋友仔越來越多，適應力畀我想像中好。」

