衛詩雅41歲與老公甜蜜慶生 跌生日牌落地直言經得起風浪

衛詩雅今日（25日）出席醫美產品頒獎禮，昨天（24日）是她41歲生日，她笑言不要提及，可是姪仔傳來訊息：「You Still Young」，又指是周祉安（Kenley）首次以老公身份陪她過生日，稱去年對方送一頂帽作生日禮物，但不合心水，故今年自己買了綠松石首飾後，把賬單給老公。

衛詩雅老公做戲自得其樂

衛詩雅憶起昨天生日情景，笑老公：「佢12點就熄燈，叫我扮唔知，扮驚喜，但個蛋糕我係同佢一齊買。」老公有演戲潛力？她笑笑說：「唔好啦！放過觀眾，唔好將自己幸福建立別人痛苦身上。」對於生日願望，衛詩雅坦言正拍攝新戲，望順順利利，身體健康及世界和平。談到可想生B三年抱兩？衛詩雅自認為人善變，先享受二人世界，「我覺得做父母需要考牌，都有問自己，咁大責任可唔可以教育一個人仔？我就未有資格，所以唔諗住。」衛詩雅指老公對生育話題，視乎她感受，也十分尊重她，且雙方家長沒有給予壓力。

衛詩雅拍新戲

衛詩雅今年二月與醫生老公周祉安拉埋天窗，成為人妻；其後，又憑電影《破·地獄》首度獲封金像獎影后，人氣急升。事業愛情雙豐收的她昨日迎來41歲生日，老公就在社交網晒甜蜜合照。衛詩雅老公昨日在社交網大晒與老婆的慶生照，見他們燭光晚餐撐枱腳慶生，並頭貼頭合照，笑容燦爛，Kenley寫道 ：「Happy birthday to my lovely wife！祝你身體健康，事事順心。可以兩個人平平靜靜地一齊過，已經好開心。」衛詩雅亦有在IG限時動態轉發貼文，並冧爆表示「多謝老公」。

衛詩雅生日發生蝦碌事

而衛詩雅的一班公司同事亦為她提前慶祝，並在社交網放了一條短片，片中，見衛詩雅收到生日蛋糕一刻非常感動，並表示：「好感動，你哋估到我今年生日要一個人過，我要喺劇組過，所以提前同我慶祝，我會順利拍攝，許個願先。」當她拿起蛋糕打卡時，蛋糕上的生日牌卻掉下來，場面尷尬，衛詩雅即大叫：「我個生日牌呀！」並在地上拾回生日牌，笑言：「我喺邊度跌低，喺邊度起番身。」在旁的工作人員即說「經得起風浪」，衛詩雅亦認同説：「冇錯！ 」相當搞笑。