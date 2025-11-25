林峯溫哥華巡唱「母子團聚」恬妞撐場 抵美抽空買聖誕禮物𠱁阿女

林峯展開為期一個月的《Go With The Flow》世界巡迴演唱會，首站於馬來西亞落幕後，隨即飛抵加拿大溫哥華。現場氣氛高漲，林峯更走下舞台與觀眾近距離互動，握手、合影。溫哥華首場演出吸引多位圈中好友到場支持，其中包括定居西雅圖多年的資深演員恬妞。兩人於2011年合作電影《翡翠明珠》，飾演母子，另外亦合作過電視劇《星辰大海》。恬妞特意飛赴溫哥華支持打氣，騷後更相約聚餐。此外，前港姐袁彩雲與前輩黃淑儀也現身觀眾席。

林峯坦言時差難適應︰瞓唔到

同時，林峯驚喜宣布將於2026年2月8日及9日登陸澳洲舉行兩場演唱會，同年規劃重慶與澳門演出。巡演期間恰逢林峯12月8日生日，團隊提前與同月生日的同事們慶祝，現場準備十餘個蛋糕。隨後隊伍轉戰多倫多，緊接飛赴美國完成四場演出，並在當地度過感恩節，接下來將前往英國繼續行程。林峯表示，由馬來西亞唱完，就飛溫哥華，再到多倫多，三地時差都不同，「真係冇咁快調到時差，最初都有啲壓力，擔心死啦瞓唔到，唔夠體力唱。訓得個兩三個鐘點算？同時好多謝觀眾嘅熱情，一出場佢哋經已瘋狂過我，畀咗我好多動力，成個人醒晒！另外就係見到好耐冇見嘅好朋友恬妞姐啦，見到『阿媽』，有一種好似自己返咗屋企咁溫暖。」

巡演同時，林峯推出全新單曲《砂之曼陀羅》，上線一周廣受好評，林峯形容︰「我都有睇歌迷留言，佢哋鐘意我就開心啦。Wyman（黃偉文）真係勁，佢話首歌歌詞靈感來自電影《九龍城寨之圍城》我個角色。嚟緊倫敦站，佢會嚟睇呀，係填詞人面前首唱呢首歌，我都緊張，呢輪瞓唔著，我就靜雞雞練歌，佢寫得咁好，我唔想令佢失望。」

完成多倫多的演出，林峯飛美國準備四場演出，即將在當地度過感恩節，「我第一次遇上Black Friday！聽講係聖誕節前，年度大減價，我都唔知有冇時間出去襯吓熱鬧。最想買聖誕禮物畀阿女，我自己買唔買就冇所謂。」