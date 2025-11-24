TVB頒獎禮2025丨羅子溢積極線上線下拉票爭視帝 相信老婆楊茜堯對自己有信心 朱敏瀚想拎男配角叫馬國明讓後輩



TVB《萬千星輝頒獎禮2025》將於明年1月4日假澳門舉行，TVB今日（24日）在電視城公布各獎項的提名名單，「最佳女主角」相信是佘詩曼與宣萱之爭，至於「最佳男主角」方面，被網民熱捧的羅子溢則要硬撼各有兩個提名的張振朗、陳豪、黃宗澤、朱敏瀚及譚俊彥。已離巢的李佳芯與炎明熹亦有提名，李佳芯憑《麻雀樂團》提名「最佳女主角」，炎明熹則以歌曲《最動人一次》提名「最佳電視歌曲」。

「最佳女主角」提名全數缺席

會上，張振朗坦言想再攞視帝，笑言如果再攞，會向公司爭取多兩個電車叉電位，以及公司餐廳凍飲唔使加兩蚊兩日，而同樣有份爭視帝的羅子溢笑指會與振朗聯名爭取。而由於獲提名「最佳女主角」的女藝人沒有人到場，故由羅子溢、張振朗、朱敏瀚等人幫手拉票，雖然朱敏瀚表示要幫陳性女藝人拉票，但就沒講陳曉華，反而幫陳瀅和吳若希拉票，而被問覺得17號（陳曉華）如何，朱仔表示：「佢要多謝公司同繼續努力！」

羅子溢會不停出街食飯拉票

羅子溢憑《金式森林》提名「最佳男主角」、及《執法者們》提名「最佳男配角」。對於他在《金式森林》中飾演的高深被網民視為視帝大熱之餘，就連視帝張振朗和視后龔嘉欣也看好他會得獎，子溢表示需要每個人的一票對他來說也很緊要，笑言今年的策略是大家可以投自己心水外，副選也可以選他。問到是否有信心？他指每年投票競爭也很激烈：「一定有好多比自己更出色嘅演員，每個演員處理角色都非常之努力，我好感恩今次個角色大家會鍾意，人設好好，似現代版嘅諸葛亮，我只能夠努力去拉票去多謝支持我嘅朋友。」他又謂會在線上和線下拉票，每個活動也出席，就像龔嘉欣指去飲茶也不忘拉票，又笑言會不停出街食飯拉票及多些跟樓下保安傾偈。他又開心表示最近參加了一個小朋友的生日會，有家長表示其6、7歲的女兒話話要嫁給高深，或叫他做羅管家，所以對得獎也有信心。對於去年他也憑《婚後事》爭視帝，可惜最後飲恨，子溢指之後也有看回自己的演出，覺得有些地方可以再做得更好。提到今年的對手同樣有「宿敵」張振朗，問到對方是否自己最大競爭對手？子溢指對手有很多：「振朗、保怡哥、黃宗澤同陳豪，我覺得到最後尾真係要睇觀眾嘅喜好。」他又相信老婆楊茜堯也會對自己有信心，笑言如果連她也沒信心就弊！

朱敏瀚撐陳曉華一票

朱敏瀚（朱仔）憑劇集《痞子無間道》、《虛擬情人》入圍「最佳男主角」，及《奔跑吧！勇敢的女人們》入圍「最佳男配角」。朱仔受訪時表示之前拍的劇集全部在今年初播出，笑言因年頭已播故大家也好似沒太多印象：「開心嘅，播出嘅劇集都有提名，其實我特別鍾意男配角嘅角色，我諗住嗰個係提名男主角，點知係男配。」他指分開提名亦有好處，因「最佳男主角」還有張振朗和羅子溢等對手，問到是否未打先輸，他笑說：「未打都預咗自己輸，我寧願年年都有得提名男主角，每一年都有作品。（年頭播晒蝕底？）冇話唔抵嘅，我亦唔係為獎拍劇。」對於他在台上只叫陳曉華繼續努力，他説：「佢梗係要繼續努力，（唔睇好佢？）佢啲對手有阿佘（佘詩曼），我自己都有睇《新聞女王2》，阿佘非常卓越，我都睇好佢，Hera都好好，如果有『再飛躍進步女藝員』可以再攞，今年佢都有好多唔同作品見大家，而且每部作品都有好悅目嘅表現，好大嘅進步。」又指「最佳女主角」可投3票，所以自己也會投給陳曉華。

對於馬國明與羅子溢亦有份入圍男配角，朱敏瀚即反問：「馬明又嚟爭！？子溢專心爭男主角，我覺得男配角我係有機會，馬明喺《新聞女王2》第一集就死咗，若果死咗都攞到抵佢攞，佢都攞慣啦，讓下啲後輩！」