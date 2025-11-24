原來視咁的丨TVB肩負企業社會責任 齊撐投票創未來

立法會又到換屆時候，今屆口號為「投入選舉 共創未來」。為迎接12月7日投票日，特區政府於投票前一晚，在西九文化區竹翠公園舉行大型戶外綜藝晚會「同心．投票．創未來大匯演」，以進一步提升選舉氣氛及社會關注度，呼籲全港選民踴躍投票。大匯演節目會由本港7間電子傳媒，包括：無綫電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城廣播及商業電台共同作現場聯播。TVB作為香港電視業龍頭，順理成章肩負起製作的責任，憑藉的是豐富的大型節目經驗及雄厚的台前幕後人力資源。TVB向來承擔企業社會責任，推動公共事務不遺餘力，在關係到香港人福祉的立法會選舉，更是責無旁貸以實際行動呼籲市民履行公民責任去投票。

投票前一晚舉行「同心・投票・創未來大匯演」，由本港七間電子傳媒共同作現場聯播。

TVB行政主席許濤帶領一眾高層支持12月7日投票日。

TVB在今次選舉可謂動員全台力量，早在該台58周年台慶當晚，行政主席許濤帶領一眾高層及逾300位藝人，上下一心喊出「12月7號你都一齊投票啦」口號，聲勢之浩大令人不禁想起當年邵逸夫爵士跟一眾邵氏紅星大合照的場面。今趟更是出師有名，既為神功呼籲香港市民投票，又為弟子展示全台上下一心及雄厚的藝員資源。

為選舉傾盡全台之力

除此之外為加強宣傳立法會選舉，大會特意將郭富城名曲《強》，改編成主題曲《同心．投票．創未來》，由校長譚詠麟、美人鄺美雲及陳潔靈等引領60多位藝人合唱。心水清的人不難發現，雖然各台也派員參與，但當中有不少是TVB旗下藝人，如《中年好聲音》、《聲夢傳奇》的歌手周吉佩、李佳、黃博、黃洛妍及冼靖峰等空群而出，演員張振朗、陳展鵬、蕭正楠、丁子朗、姚子羚、何廣沛等亦全情投入，就知TVB為選舉傾盡全台之力去撐。

保安局長鄧炳強化身朝偉在《無間道》的造型，以輕鬆手法呼籲投票。

台慶當晚，上下一心喊出「12月7號你都一齊投票啦」口號。

TVB為選舉全程投入值得讚賞，而政府在宣傳的創意及心思亦值得欣賞。一如以往各司、局長空群而出呼籲選民投票，但有別於過往的官樣宣傳，在宣傳短片上花盡心思作出突破，重塑王家衛電影的經典場面。先是保安局局長鄧炳強粉墨登場，模仿梁朝偉在《阿飛正傳》片末中在閣樓用髮乳擸頭髮一幕，獨白「擸髮」跟「立法」同樣重要，同場演出的還有保安局常任秘書長李百全、保安局副局長卓孝業。而第二條片更抵死，鄧炳強再度化身朝偉在《無間道》的造型，一身皮褸在天台唸出二創對白「4年又4年，嚟緊都第8屆啦，每屆我都諗清楚啦，老細」以輕鬆手法呼籲投票。作為選民12月7日自然要在票站見。