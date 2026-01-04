Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝2025丨曾志偉獲「萬千光輝榮譽傳奇大獎」：係時間退落嚟 宣布卸任TVB總經理

影視圈
更新時間：23:45 2026-01-04 HKT
發佈時間：23:45 2026-01-04 HKT

曾志偉離職／萬千星輝賀台慶2025／TVB頒獎典禮2025丨屢傳離任TVB總經理（節目內容營運）的曾志偉，在今晚（4日）在澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》，布正式卸任。《星島頭條》獨家披露TVB在《萬千星輝頒獎典禮2025》特設環節，向曾志偉頒發重量級獎項，以感謝他五年來的貢獻。由電視廣播行政主席許濤宣布曾志偉獲得新設立的「萬千光輝榮譽傳奇大獎」，並由曾志偉的好友譚詠麟（阿倫）擔住神秘頒獎嘉賓，譚詠麟清唱一曲，感謝曾志偉的付出。TVB 宣佈委任曾志偉出任新成立諮詢委員會召集人。

 

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉由譚詠麟頒獎

曾志偉於2021年重返TVB，致力於改革綜藝及音樂節目，包括促成TVB與四大唱片公司破冰，以及推出《聲生不息》、《中年好聲音》等受歡迎的節目。 昨日（3日）《星島頭條》獨家報道，曾志偉卸任後將轉任顧問，繼續為TVB提供專業意見。其實早前曾志偉在《萬千星輝賀台慶2025》上曾否認離職傳聞，笑稱：「總有一日唔做，但唔係而家。」

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉宣布離任總經理：

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉21年重返TVB任高層

曾志偉在2017年與TVB結束25年的合作關係後，在2021年1月21日應邀重返TVB並擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，同年9月27日，再獲升任為總經理（節目內容營運），全面負責TVB的主要內容營運，包括綜藝、合拍劇、音樂的製作，以及節目採購及策劃。

