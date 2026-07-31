Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

呼吸法成養生熱話？專家拆解拉筋伸展的呼吸智慧 必學一招自測腹式定胸腔呼吸

減肥運動
更新時間：15:00 2026-07-31 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-31 HKT

近年「呼吸法」（Breathwork）成為健康圈熱話，不少人透過呼吸練習紓緩壓力、改善睡眠，甚至提升專注力。其實，呼吸訓練並非新事物，背後源自多個不同傳統。

瑜伽呼吸法、Wim Hof、方型呼吸法各有千秋

瑜伽的呼吸法（Pranayama）早已強調呼吸與身心狀態的關係；近年廣受討論的 Wim Hof 呼吸法，以急速深呼吸配合忍氣訓練見稱，標榜提升抗壓能力；中國傳統氣功同樣重視「調息」，講求呼吸與氣的運行配合；而美國海豹突擊隊採用的「方型呼吸法」（Box Breathing），則以四拍吸氣、四拍閉氣、四拍呼氣、四拍停頓的節奏，幫助士兵在高壓環境下保持冷靜。呼吸方法雖然各有不同，但核心都離不開一點：透過調節呼吸，影響身體與神經系統的狀態。

在伸展治療（Stretch Therapy）中，我們同樣十分重視身體和精神上的放鬆，而呼吸從來不是配角，而是整個練習的核心工具，背後有簡單而深刻的生理原理。

呼氣是肌肉放鬆的關鍵

伸展治療建立在一個基本生理現象之上：呼氣時，肌肉會較容易放鬆。進行每一個拉筋動作時，通常會在需要放鬆肌肉或進一步加深伸展之前，先吸一口氣，然後將注意力放在呼氣之上，同時讓腹部自然放鬆。

這個次序並非隨意安排——因為呼氣的一刻，神經系統本身已開始放鬆肌肉，伸展便能順着身體放鬆的節奏進行，而不是與身體對抗。久而久之，身體會逐漸將「伸展」與「呼氣」連結起來，這種聯繫甚至會延伸到日常生活，讓放鬆變得更自然。

呼吸影響動作形態

呼吸不止影響放鬆，亦會影響動作的形態。吸氣有助挺胸、拉直背脊，因此適合配合需要伸展脊柱或打開胸口的動作；呼氣則有助排空肺部，更容易完成前彎或扭轉等動作。

值得留意的是，閉氣或淺呼吸（即只用胸腔上部呼吸），其實是身體面對痛楚或威脅時常見的保護性反射（Fight or Flight）。這種狀態下，軀幹肌肉亦會自然繃緊。因此，有意識地調節呼吸，其實是在向神經系統傳遞一個訊息：現在是安全的，可以慢慢放鬆，而不只是「令自己冷靜下來」那麼簡單。

由於篇幅所限，每次在專欄介紹伸展動作時，我只能簡單提醒大家「呼氣，放鬆腹部」。事實上，呼吸練習一直都是我在實體課堂最重視的一部分，每堂都會帶領同學反覆練習。今次正好藉着這個機會，和大家更深入探討這個重要的課題。

呼吸小測試：你是胸式還是腹式呼吸？

不妨先做一個簡單的呼吸小測試，檢查自己平時習慣使用複式呼吸還是胸腔呼吸：

  1. 先躺在瑜伽蓆或床上，一隻手放在胸口，一隻手放在腹部，慢慢吸一口氣，留意哪一隻手移動得較多。
  2. 如果胸口的手移動較多，代表你可能較習慣淺呼吸。

 

 

 

動作示範：坐姿扭轉伸展

選擇一個之前練習過的拉筋動作；這一次，不要把注意力放在伸展的部位，反而將全部注意力放在呼吸之上，留意吸氣與呼氣的節奏。

  1. 坐在瑜伽墊上，雙腳平放於地面，膝蓋呈90度，身體保持挺直，雙手放地面上作支撐。
  2. 將右手放在左大腿外側，左手放在臀部後方、地面上作支撐。
  3. 吸氣時，脊椎向上延伸，頭頂上提。
  4. 呼氣時，上半身緩緩向左轉動，進入一個有輕微拉伸感但仍能順暢呼吸的位置，並停留於此。
  5. 可以嘗試將呼氣時間稍微拉長，以平穩、緩慢的速度把肺部空氣慢慢呼出。
  6. 維持5個深呼吸，再慢慢回到開始位置，換邊重複練習。

將呼吸融入日常

練習時可嘗試將呼氣時間稍微拉長，，以平穩緩慢的速度呼出，甚至想像把身體裡的壓力與憂慮一併帶走。留意身體是否變得柔軟一點，心裡的雜念是否慢慢平靜下來。與以往只專注拉筋動作相比，感受一下有甚麼不同。

在接下來兩篇文章中，我會繼續深入探討呼吸練習，並分享更多隨時隨地都可以做的實用方法，希望大家能夠將呼吸真正融入日常生活，讓身體和心靈都慢慢學會放鬆。

撰文：伸展治療導師Czon Wong

澳洲 Stretch Therapy 伸展治療 認證高級導師

延伸閱讀：運動前拉筋定熱身？專家教3個複合式動作喚醒全身 比傳統拉筋更見效

 

 

Czon Wong伸展治療導師 簡介:

澳洲 Stretch Therapy 伸展治療 認證高級導師

網站: https://www.czonwong.com/

最Hit
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
7小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
23小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
7小時前
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
飲食
6小時前
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
00:57
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
即時中國
5小時前
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
飲食
21小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
影視圈
21小時前
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養。
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養
影視圈
22小時前