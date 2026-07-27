加埋百三歲！80歲媽媽偕子出戰HYROX比賽 加埋百三歲 母子檔勇奪冠軍！打破「年紀大機器壞」迷思｜健康專訪

香港健身風氣盛行，HYROX向來被視為年輕人的潮流玩意。然而，一對母子檔卻以驚人的毅力兼「加埋百三歲」之高齡，遠赴印尼雅加達挑戰被譽為「後生仔都覺得辛苦」的HYROX體能賽，更勇奪殊榮！這份特別的80歲「生日禮物」背後，是汗水與跨越年齡界限的堅持。

媽媽以為「親子步行」被瞞上HYROX「戰場」

HYROX結合跑步與八個健身項目，對體能要求極高，不少年輕參賽者也感吃力。極地跑手植永強（阿植）多年來征戰大大小小的極限賽事，但最近一次比賽，卻帶來前所未有的「新體驗」，事關他與80歲媽媽組成母子檔，遠赴印尼雅加達參加HYROX比賽，更贏得年齡組別冠軍。

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阿植笑言，最初不敢告訴媽媽真相：「我只說是八公里步行，中途可以休息。她知道後就答應了。」植媽媽回憶：「我以為是普通散步，心想自己應該可以。」去到現場才知道要比賽包含推雪橇、搬沙包等高難度項目。

植媽媽坦言，自己年輕時也曾展現出「運動健將」的本色——60多年前從雲南徒步至湖南長沙，足跡遍佈廣闊山河地域，步行路程長達數月，可見其驚人的耐力底蘊。然而，歲月不饒人，近年來她因心臟問題已減少跑步及運動。

雅加達作賽別具意義 見證「最熱血生日」

在雅加達的賽場上，阿植與母親的高齡組合儼如成為一道獨特的風景，80歲的參賽者已少見，而母子兵更加罕見。阿植以往極地跑多是孤軍作戰，今次轉換身份做媽媽的隊友，策略完全不同，高難度「粗重嘢」及「搬搬抬抬」全由自己負責，植媽媽主要採取「跑跑停停」的策略。

阿植提到，雅加達是植媽媽的出生地，更獲當地親戚到場見證及打氣。適逢媽媽今年80大壽，相比傳統酒樓擺大壽、切蛋糕，這次「用汗水慶祝生日」顯然更有意思。阿植認為這次的珍貴回憶「並非過時過節飲茶食飯」般簡單，而是共同完成一件事，而這種並肩作戰的「特別體驗」比任何慶祝活動更深刻，植媽媽更豪言「希望有機會可以再試」。

打破「年紀大機器壞」迷思 寄語長者勇敢嘗試

今次經歷令植媽媽信心大增：「以前在診所急步都會被姑娘叫停」，賽後身體變得更輕鬆，「行路輕鬆了好多，腳步『冇咁攰』，體能明顯改善。」阿植希望透過母子檔經歷，鼓勵香港長者：「我們傳統的觀念總是叫老人家『唔好亂郁』，但其實正因為缺乏鍛鍊，導致肌肉流失、平衡力變差或骨骼問題，長者才更容易跌倒，甚至往後要一直『瞓床』。」

阿植舉例，日本有個長壽村，當地人因經常步行、彎腰、蹲下等農活及日常活動，普遍擁有較好的體能，而這些簡單而基礎的活動，都能有效改善身體狀況。他希望藉著這次經歷告訴大家，「透過適當的鍛鍊，長者依然能保持良好身體機能，活出健康晚年。」他亦鼓勵身邊60多歲的朋友參與HYROX，預防因身體機能衰退而引致的健康問題。

未來計劃：組隊再戰深圳 目標世錦賽

HYROX的年齡組別劃分，為阿植提供了在55歲這個年齡層中的競爭優勢，同時明確了「可以攞牌」的目標，激發了他更加投入訓練。這次雅加達的成功，激勵了這對母子未來的運動規劃。阿植透露，正計劃讓植媽媽與太太組隊，出戰深圳HYROX雙人賽，而這將是植媽媽進一步提升體能的好機會。

今次的奪冠經歷不但為母子倆贏得2027年世錦賽的資格，亦為阿植打了一支強心針，他將持續挑戰海外賽事，體驗「運動旅遊」（Sportation），同時已報名參加九月土耳其和羅馬的HYROX比賽，將旅行與運動結合。他認為，許多人因想得太多和自我設限而錯失良機，他奉行「報完名再諗」的勇猛態度，直言「俾咗錢，就冇理由唔做」。

阿植與植媽媽證明，年齡絕非阻礙，只要敢試，人生便充滿無限可能。

文、攝：Irene

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