小S女兒Elly被封「螞蟻腰教科書」 赴美留學曬成小麥肌 公開5招Gen Z養生法

被封「靚女星二代」、今年20歲的 Elly（許曦文）一直備受外界關注。媽媽小S（徐熙娣）經常在社交平台分享母女溫馨日常。Elly 擁有高級厭世臉與逆天好身材，備受各大時尚品牌青睞。原來私底下的她，生活作息與保養方式反差很大，過着如「老人」般養生生活，一齊解構5招Gen Z養生法 ！

赴美留學曬出健康小麥肌膚

作為備受矚目的星二代，Elly 在兼顧演藝圈工作的同時，亦於學業上取得優異平衡。她憑藉優異成績成功考入美國南加州大學（USC）大眾傳播學系。前往美國留學後，Elly 的個人風格亦逐漸改變，連媽媽小S都開玩笑指，以前在香港和台灣怕曬太陽的 Elly，如今在美國已曬成一身健康小麥膚色，說話時甚至開始帶有ABC口音。

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「最美星二代」許曦文 Gen Z 養生法

1.迷上拔罐跟針灸

翻開Elly的IG ，最近在IG Story曬出背部爬滿暗紅色圓印的拔罐照片，並透露自己最近「愛上了拔罐跟針灸」。美少女的靈魂裏竟然住着一個養生老靈魂，這種「血氣感保養」可謂相當超前部署。

2.靠海灘運動維持緊致線條

Elly 經常在社交平台分享自己前往海邊遊玩的相片，其緊致又健康的完美身材比例令人羨慕不已。即便是簡單隨性的休閒海灘穿搭，她亦能自然展現出青春活力與高級氣場！

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3.從小練舞奪韓國大賽冠軍

遺傳了媽媽優良舞蹈基因的 Elly，從小對舞蹈抱有無比熱情。在她 14 歲時，更曾與隊友憑藉精湛舞技與絕佳默契，一舉奪得韓國舞蹈大賽冠軍，當時讓媽媽小S感動得熱淚盈眶。

4.狂飲水促進代謝兼亮膚 補充水分

談到日常養生小秘密，Elly 曾分享自己覺得「飲水」時的自己很酷，因為她一次過可以飲很多水，而且補充水分後會感覺身體變得更健康。補充足夠水分能有效促進新陳代謝，更能改善皮膚狀態，好處極多。

5.每週敷面膜穩定敏感肌 注重防曬

保養從不分年齡，身為少女的 Elly 屬於敏感肌，偶爾亦會面臨暗瘡困擾。因此她非常注重肌膚的日常清潔與滋養，每週均會定期敷面膜，藉此維持肌膚的光澤度與彈潤感。

在妝容方面，Elly 最在意的就是底妝的精緻度。乾淨輕薄的底妝能大幅提升整體氣色，同時保留個人面部特色。她分享自己的化妝小秘訣：若發現膚色不均勻，會使用氣墊粉底薄薄地鋪上一層，令底妝更為服貼。此外，若出門只能選擇一種美妝產品，Elly 絕對會首選防曬產品，以預防紫外線對肌膚造成傷害，保持肌膚明亮均勻。做好防曬正是她維持肌膚美麗的不二法門。

資料來源：IG@polarbearelly

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