世界盃2026│阿根廷鋼門馬天尼斯骨折上陣撐足全場 貢獻11次神撲 賽後流英雄淚｜附骨折類型/症狀

世界盃決賽，阿根廷門將兼上屆「金手套」得主馬天尼斯（Dibu Martínez）雖然本場交出11次「神撲」，創下決賽歷史新高，仍無法阻止球隊在加時落敗，賽後流下不甘的眼淚。這位阿根廷鋼門帶着右手骨折的傷勢征戰整個賽事，即使醫生一致建議手術，他仍選擇忍痛、拼到最後一刻。

阿根廷落敗｜馬天尼斯史詩級撲救 難挽敗局

決賽中，西班牙攻勢如潮，尤其阿根廷的安素費南迪斯被罰紅牌出場後、防線幾乎崩潰，但馬天尼斯一次又一次飛身救險，全場11次貢獻撲救，包括近距離射門和死角罰球，個人表現堪稱「封神」。可惜加時階段仍被西班牙「破門」，無緣衛冕。馬天尼斯亦賽後難忍、落下英雄淚。

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阿根廷落敗｜門將忍痛征戰 右手骨折靠意志硬撐

馬天尼斯曾在賽前透露，早在5月歐霸決賽前的熱身中，右手無名指已骨折。當時所有專科醫生都建議他進行手術，否則無法上場比賽，但他為了參加世界盃，決定放棄手術，帶傷出戰。小組賽期間，他甚至無法與球隊合練，只能獨自進行特別訓練。他坦言：「第一場比賽前兩天，我幾乎用一隻手比賽，看起來像只剩一隻手臂。」這種體育精神，令人敬佩。

骨折有何類型？

雖然這位「門神」表現神勇，但要留意，骨折有可能引發嚴重後遺症。普通市民若不幸骨折，亦應遵循醫生建議，妥善治療，並進行康復訓練，以免造成永久性損傷。港安醫院指出，骨折是指骨骼因承受過大外力，超過自身負荷而出現斷裂或變形。此外，累積性壓力（如長期重複動作）或骨質疏鬆亦可引發骨折。不同年齡層的骨折特徵各有不同：

兒童：骨骼較柔軟且富彈性，容易出現「青枝骨折」或「生長板骨折」。 長者：因骨質疏鬆，骨骼較脆弱，輕微碰撞已可能導致骨折，且骨塊較易碎裂。

成年人常見骨折

成年人骨折多由運動受傷、交通意外或高處墮下引起，常見部位包括腕骨、腳踝、手指、肩部及髖部。由於成年人骨質密度較高，骨折的類型和嚴重程度差異較大。康復進度取決於骨折部位和治療方式（如石膏固定、手術植入鋼板等），並需配合復健訓練以恢復活動能力。

骨折的常見症狀

患處腫脹、瘀傷、變形

劇烈疼痛，活動時加劇

嚴重時可能出現內出血、臉色蒼白、發冷、噁心、甚至休克

高風險人士

運動員（因高強度訓練和比賽）

長者（尤其骨質疏鬆者）

停經後女性

長期病患者

資料來源：綜合報道

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