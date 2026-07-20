Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│阿根廷鋼門馬天尼斯骨折上陣撐足全場 貢獻11次神撲 賽後流英雄淚｜附骨折類型/症狀

減肥運動
更新時間：16:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-20 HKT

世界盃決賽，阿根廷門將兼上屆「金手套」得主馬天尼斯（Dibu Martínez）雖然本場交出11次「神撲」，創下決賽歷史新高，仍無法阻止球隊在加時落敗，賽後流下不甘的眼淚。這位阿根廷鋼門帶着右手骨折的傷勢征戰整個賽事，即使醫生一致建議手術，他仍選擇忍痛、拼到最後一刻。

阿根廷落敗｜馬天尼斯史詩級撲救 難挽敗局

決賽中，西班牙攻勢如潮，尤其阿根廷的安素費南迪斯被罰紅牌出場後、防線幾乎崩潰，但馬天尼斯一次又一次飛身救險，全場11次貢獻撲救，包括近距離射門和死角罰球，個人表現堪稱「封神」。可惜加時階段仍被西班牙「破門」，無緣衛冕。馬天尼斯亦賽後難忍、落下英雄淚。

【同場加映】世界盃2026｜49歲Shakira熱舞炸場獲封「凍齡天花板」 公開5大保養秘訣 為防曬花心思做一件事

阿根廷落敗｜門將忍痛征戰 右手骨折靠意志硬撐

馬天尼斯曾在賽前透露，早在5月歐霸決賽前的熱身中，右手無名指已骨折。當時所有專科醫生都建議他進行手術，否則無法上場比賽，但他為了參加世界盃，決定放棄手術，帶傷出戰。小組賽期間，他甚至無法與球隊合練，只能獨自進行特別訓練。他坦言：「第一場比賽前兩天，我幾乎用一隻手比賽，看起來像只剩一隻手臂。」這種體育精神，令人敬佩。

骨折有何類型？

雖然這位「門神」表現神勇，但要留意，骨折有可能引發嚴重後遺症。普通市民若不幸骨折，亦應遵循醫生建議，妥善治療，並進行康復訓練，以免造成永久性損傷。港安醫院指出，骨折是指骨骼因承受過大外力，超過自身負荷而出現斷裂或變形。此外，累積性壓力（如長期重複動作）或骨質疏鬆亦可引發骨折。不同年齡層的骨折特徵各有不同：

  1. 兒童：骨骼較柔軟且富彈性，容易出現「青枝骨折」或「生長板骨折」。
  2. 長者：因骨質疏鬆，骨骼較脆弱，輕微碰撞已可能導致骨折，且骨塊較易碎裂。

成年人常見骨折

成年人骨折多由運動受傷、交通意外或高處墮下引起，常見部位包括腕骨、腳踝、手指、肩部及髖部。由於成年人骨質密度較高，骨折的類型和嚴重程度差異較大。康復進度取決於骨折部位和治療方式（如石膏固定、手術植入鋼板等），並需配合復健訓練以恢復活動能力。

骨折的常見症狀

  • 患處腫脹、瘀傷、變形
  • 劇烈疼痛，活動時加劇
  • 嚴重時可能出現內出血、臉色蒼白、發冷、噁心、甚至休克

高風險人士

  • 運動員（因高強度訓練和比賽）
  • 長者（尤其骨質疏鬆者）
  • 停經後女性
  • 長期病患者

資料來源：綜合報道

延伸閱讀：50歲後缺鈣易骨折 營養師點名5大護骨食物 1款魚罐頭補鈣/防骨質疏鬆

---

最Hit
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
影視圈
1小時前
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
01:42
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
即時國際
6小時前
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-19 13:06 HKT
北上注意︱深圳地鐵實施「逢包必檢」首日逢暴雨 安檢塞爆乘客大排長龍
北上注意︱深圳地鐵實施「逢包必檢」首日逢暴雨 安檢塞爆乘客大排長龍
即時中國
3小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
19小時前
 世界盃2026｜特朗普頒獎禮又做「攝石人」台上賴死唔走要恩芬天奴拉開
00:54
 世界盃2026｜特朗普頒獎禮又做「攝石人」台上賴死唔走要恩芬天奴拉開
足球世界
5小時前
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
1小時前
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
生活百科
2026-07-19 10:30 HKT
鄧兆榮與妻兒合照罕曝光 揭兒子名字與亡父新馬師曾有關 當年結婚唔通知祥嫂成熱話
鄧兆榮與妻兒合照罕曝光 揭兒子名字與亡父新馬師曾有關 當年結婚唔通知祥嫂成熱話
影視圈
6小時前