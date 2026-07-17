世界盃2026│西班牙「爆炸頭」左閘古古列拿堅拒剪髮 暖心原因全為自閉症兒子

2026世界盃最終決賽將在周日深夜3點開踢，由美斯帶領的阿根廷對上拉明耶馬領軍的西班牙上演世代之戰！在今屆賽事大放異彩的西班牙國腳左閘27歲古古列拿（Marc Cucurella），一頭招牌「爆炸頭」在決賽舞台登場。這個略顯誇張的髮型，過去曾讓他在英超及國際賽場上飽受球迷與輿論的嘲諷，甚至被網民狠批外形像貴賓狗。原來這個造型背後藏着一段有關自閉症兒子的催淚故事。

西班牙國腳古古列拿髮型曾遭嘲諷

作為歐洲頂級後衛，古古列拿這一頭蓬鬆長捲髮，在激烈職業生涯中確實為他帶來不少麻煩。當中最轟動的事件，莫過於在2022年的一場英超聯賽中，當時效力車路士的他，被熱刺後衛羅美路（Cristian Romero）在禁區內惡意扯着頭髮直接摔倒在地。當時，無數反對者與足球名嘴落井下石，批評他在足球場上留這種髮型根本是「自招麻煩」。網絡上亦充斥着球迷對古古列拿外表的尖銳諷刺，紛紛叫他快點剪頭髮，更質疑是他的爆炸頭擋住了防守視線，影響其場上發揮。

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堅決保留「爆炸頭」只為自閉症長子

面對外界無情的批評甚至是球場上的實體肢體侵犯，每當記者問及會否考慮修剪頭髮時，古古列拿總是無比堅定地回答：「我絕對不會剪！」原來，古古列拿的長子患有自閉症，對於外界人與事的認知和聚焦，比一般小朋友困難得多。為了讓兒子在家中看電視轉播時，能夠在畫面上20多個穿着相似球衣、不斷奔跑的球員當中，一眼就認出爸爸的位置，古古列拿才刻意維持這頭極具辨識度的誇張捲髮。此外，坊間亦有另一種溫馨說法，指他早期留爆炸頭是應母親要求，因為媽媽同樣希望能在密密麻麻的觀眾席上，一眼認出兒子的身影。

古古列拿表示：「我相信大家已經知道我的兒子患有自閉症。這並沒有改變我的人生，反而令我學懂更加珍惜與感恩。如果那家球會所在的城市，無法提供適合我兒子的學校或治療機構，我是絕對不會加盟的。家庭永遠排在第一位，這對我們來說重於一切。」

調整心態拒絕與人比較 及早評估融入日常治療

古古列拿透露，長子 Mateo 在嬰兒時期已開始出現最初的徵狀。他回憶道，當時家裏播放音樂時，看到 Mateo 不停揮動雙手，一家人起初還以為他只是在隨歌起舞。但隨着時間流逝，他們留意到 Mateo 出現其他異常行為，於是尋求醫療評估，最終證實確診自閉症。

「最艱難的部分，是你根本不知道該如何幫他。」古古列拿形容在確診後的最初幾個月裏，內心充滿了焦慮與無助。但他補充指，隨着對自閉症有了更深入的認知，全家人開始調整日常作息，將焦點放在為 Mateo 提供所需的支援上，而非將他的成長進度與其他小朋友作比較。Mateo 現時非常享受接受治療，而這些治療課程已成為他們家庭日常生活的一部分。他亦解釋，每位患有自閉症的小朋友，其成長發展都各有不同，因此及早進行專業評估並提供針對性的支援，顯得尤為重要。

首戰世界盃即強勢殺入決賽 封鎖麥巴比盡顯功架

今年28歲的古古列拿迎來職業生涯的重要里程碑，首度代表國家隊出征世界盃。在昨日剛結束的四強大戰中，西班牙成功凍結了法國隊的強勁攻勢，古古列拿更被外界公認為封鎖法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）的頭號功臣。西班牙最終以2比0擊敗對手闖入決賽，並將於20日與阿根廷正面交鋒，角逐2026世界盃的至高榮譽。

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