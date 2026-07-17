Gym友注意！聞黑朱古力味可提升健身表現？研究揭訓練前聞一聞 多做腿伸展/減飢餓感

運動前聞香味，可提升訓練表現？有新研究發現，在進行重量訓練前「聞一聞」黑朱古力味，能顯著增加訓練次數，同時不會加重疲勞感，黑朱古力的效果更比牛奶朱古力強近一倍，到底點樣聞會見效？各位「Gym友」不妨了解一下，或能為訓練帶來意想不到的幫助！

新研究：23名健康男性 空肚測試腿部伸展

外媒報道，馬來亞大學研究團隊招募了23名20多歲的健康男性，參與者在空肚至少10小時後進行腿部伸展訓練（坐姿舉起小腿負重）。實驗分為3組，每組進行10下訓練，期間休息3.5分鐘：

黑朱古力組：聞90%可可液態黑朱古力 牛奶朱古力組：聞60%可可牛奶朱古力 對照組：只聞水（無氣味）

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聞黑朱古力味、腿部伸展做多18下

結果發現，黑朱古力組表現最佳，疲勞感無增加：

黑朱古力組 ：較對照組多完成約18下腿部伸展

：較對照組多完成約18下腿部伸展 牛奶朱古力組 ：較對照組多完成約9下腿部伸展

：較對照組多完成約9下腿部伸展 兩組的主觀疲勞感均未增加，這表示訓練量提升並非是勉強進行。

此外，聞黑朱古力還能降低運動前的飢餓感、食慾與進食意願，同時提升飽足感，有助運動時保持專注。

為甚麼朱古力有效？拆解4大機制

研究團隊認為，氣味可能透過以下方式影響運動表現：

降低飢餓感：減少運動前空腹對專注力的干擾。 增加飽足感：氣味引發「預期性飽足」狀態，身體模擬進食後的反應。 心理暗示效應：對食物氣味的聯想，模仿進食的部分生理效果。 提升專注力：減少對飢餓的注意力，讓人更集中於訓練動作。

黑朱古力 vs. 牛奶朱古力：為何效果不同？

黑朱古力（90%可可） ：強烈、帶苦味，飽足感高，能誘發身體的「預期飽足」信號。

：強烈、帶苦味，飽足感高，能誘發身體的「預期飽足」信號。 牛奶朱古力（60%可可）：甜味、偏向愉悅獎勵，透過創造愉快的感官環境來提升訓練量，非直接影響飢餓信號，故效果較弱。

專家：令人愉悅的氣味或可應用於訓練

研究作者、馬來亞大學Dr. Mohamed Nashrudin bin Naharudin表示，在中等訓練經驗的男性中，阻力訓練前及組間「聞一聞」朱古力氣味，能顯著提升總訓練量而不增加疲勞感，這是一個非常有趣的心理生物學結果。

他補充，其他與飽足感相關的熟悉食物氣味，也可能產生類似效果，前提是該氣味令人愉悅，才能引發心理層面的食慾轉變。不過，研究目前僅針對健康年輕男性，未來仍需更多研究驗證。

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黑朱古力｜如何吃/吃多少最有益？放雪櫃/室溫更美味？

營養治療師Hanieh Vidmar建議，吃1-2小片，約20克，已經帶來滿足感和健康效果。除了單吃，還可以將黑朱古力與其他營養豐富的食物配搭，以提升其營養價值。

配搭堅果：如榛子、核桃、夏威夷果仁等，能額外補充健康脂肪和礦物質。

配搭水果：如小紅莓、士多啤梨、藍莓，能增加纖維和維他命攝取。將新鮮士多啤梨蘸上融化的黑朱古力，再放入雪櫃冷藏，就是一道非常好的甜品。

牛津大學實驗心理學教授Charles Spence建議，朱古力放雪櫃更好吃，因為冷藏能強化風味，提升口感——「當你折斷冰涼的朱古力時，會聽到更清脆的聲音，而我們喜歡會發出聲音的食物。」

黑朱古力｜5類人慎吃？

儘管黑朱古力有不少益處，但同時暗藏一些健康陷阱，更可能與某些藥物相沖。因此Vidmar提醒，以下人士在食用前需格外小心。

偏頭痛患者：朱古力可能是部分人士偏頭痛的觸發因素。 腎結石高風險人士：其草酸鹽含量，可能對易患腎石者構成風險。 胃酸倒流患者：可可成分或會加劇胃灼熱等症狀。 對咖啡因敏感人士：其微量咖啡因，可能引致心悸或過度興奮。 正在服食特定處方藥物人士：黑朱古力中的咖啡因和可可鹼，可能會增強中樞神經興奮劑的效果；在極少數情況下，亦可能與某些抗抑鬱藥產生交互作用。正在服用處方藥物的人士，若有疑慮，應諮詢醫生或藥劑師的意見。

資料來源：Daily Mail

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