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日本凍齡女星MEGUMI教2招去法令紋 揭頸部僵硬是「嘴角下垂」元兇 做多久會見效？

減肥運動
更新時間：12:00 2026-07-14 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-14 HKT

44歲日本女星MEGUMI，身兼演員、主持人、製作人三個身份。她早年以性感形象走紅，其後轉型為「毒舌藝人」，以成熟自信的姿態成為日本女生公認的「凍齡女王」。MEGUMI去年在Netflix話題戀綜《不良一族尋愛記》中擔任主持兼製作人，人氣再急升；她曾分享一套「淡化法令紋伸展操」，只需1分鐘，堅持做一年即有效果。

揭法令紋真相：向下拉力令嘴角下垂

MEGUMI在節目《日曜日の初耳学》中分享，相較於過去29歲時法令紋明顯、嘴角下垂的狀況，年過40的她駐顏有術，反而看起來更年輕。

（MBS《日曜日の初耳学》截圖）
（MBS《日曜日の初耳学》截圖）

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她解釋：「法令紋之所以出現，是因為脖子、肩胛骨、手臂的肌肉正在把臉部皮膚『唰』地往下拉。當向下拉力過強，臉部肌肉和嘴角便會下垂。」她指出，只要放鬆並伸展這些部位，促進血液循環，臉部自然會向上提拉。

2組淡化法令紋伸展操

 

 

動作1：放鬆頸部肌肉

  1. 右手扶左側頭部，慢慢向右傾斜。

  2. 想像下巴下方有眼睛，用「下巴的眼睛」望向天花板，進行3次深呼吸。

  3. 換邊，左手扶右側頭部，重複動作。

動作2：放鬆肩胛骨周圍

  1. 將左手肘彎曲，放於背後。

  2. 右手從頭上抓住左手手肘。

  3. 用頭向後推，伸展背部，同時深呼吸。

  4. 換邊重複。

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MEGUMI美容不持續下去是不行的

日曜日の初耳学》中其他藝人試做後驚呼「臉部上提了」，MEGUMI的伸展操簡單易行，毋須工具，適合繁忙的都市人。

MEGUMI提醒：「美容不持續下去是不行的。要被別人注意到變化，大概要一年左右。但只要能好好感受到自己的變化，那就會成為繼續堅持的動力。」美麗沒有捷徑，堅持才能真正看見改變。

 

資料來源：日曜日の初耳学Megumi1818@IG

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