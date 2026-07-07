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內地網紅兩個月激減24磅 秘訣係靠「碳循環」？即睇3階段飲食＋運動清單

減肥運動
更新時間：13:00 2026-07-07 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-07 HKT

減肥減肚腩是不少女士的夏日大計，有人靠食藥、打瘦瘦針，亦有人選擇在健康與效果之間取得平衡。內地有網紅成功兩個月內激減24磅，而她更是靠著「碳循環」飲食法及運動成功「逆襲」，不但臉瘦了一圈，更指連皮膚也變好了。

內地網紅兩個月激減24磅

內地網紅「七七」在小紅書分享自己的減肥經歷，她用了兩個月時間從121磅（55公斤）減至97磅（44公斤），成功減走24磅左右。她將過程分為3個階段，並公開每個階段的飲食比例與運動安排，強調「先完成，再完美」的漸進原則，獲大量內地網民關注。

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第1階段：低碳飲食＋帶氧運動（55kg → 50kg）

低碳飲食：

早餐
  • 牛奶／豆漿／咖啡
  • 一隻雞蛋
午餐
  • 可吃碳水化合物（如全麥麵包、蕎麥麵、粟米、番薯）
  • 三大營養素比例為「蛋白質：維他命：碳水 = 3：2：1」
  • 全天維持低碳水
晚餐
  • 不吃碳水，只吃肉（牛肉、魚肉、雞肉約100克）
  • 不限量蔬菜
  • 盡量少油少鹽

運動

  • 只做帶氧運動，如跳繩、跑步或跳操，每日40至60分鐘，每周5天。
  • 此階段不必擔心肌肉鬆弛，目標是先減重，塑形是之後的事。

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第2階段：中碳飲食＋無氧運動（50kg → 47.5kg）

中碳飲食：

早餐
  • 碳水（如一個包子、半條粟米或半個番薯）
  • 牛奶／豆漿／咖啡
  • 一隻雞蛋
午餐
  • 可吃碳水化合物（如全麥麵包、蕎麥麵、粟米、番薯）
  • 三大營養素比例為「蛋白質：維他命：碳水 = 3：2：1」
  • 全天維持低碳水
晚餐
  • 不吃碳水，只吃肉（牛肉、魚肉、雞肉約100克）
  • 不限量蔬菜
  • 盡量少油少鹽

運動

  • 以無氧運動為主（局部訓練如瘦腿、瘦肚、啞鈴等），配合20至30分鐘帶氧運動，促進脂肪持續燃燒。
  • 每周改為4天訓練，針對體態改善。

第3階段：高碳飲食＋純無氧運動（47.5kg → 44kg）

高碳飲食（最難階段）

早餐
  • 碳水（如饅頭）
  • 堅果
  • 牛奶／豆漿／咖啡
午餐
  • 三大營養素比例為「蛋白質：維他命：碳水 = 25%：25%：50%」
  • 碳水（米飯／麵條）
  • 蛋白質與維他命各佔25%（肉和蔬菜）
晚餐
  • 碳水（如饅頭 / 一拳頭米飯）
  • 少吃菜和肉（120至150克）
  • 晚餐盡量在6時前完成，最遲不超過8時

運動

  • 幾乎不做有氧，只做無氧運動以提升基礎代謝率，幫助維持體重。

減肥策略：碳水循環

七七的減肥策略重點在於「碳水循環」——由低碳逐步過渡至高碳，並配合運動強度調整。她強調「減肥容易維持難」，建議減肥期的大家先給自己定個小目標一步一步來，不要一下子就追求短期極速瘦身。她提醒，小基數人士後期體重下降較慢，拉高碳水反而有助繼續減磅。

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