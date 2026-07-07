59歲鄭多燕懶人「瘦腿操」10天跳出大腿縫 燒脂效果勁過跑步！

夏天就快到，又是背心、短褲與比堅尼出場的季節，不少姊妹都急着展開減肥大計！提及「韓國瘦身女王」，相信大家腦海中第一個浮現的名字一定是鄭多燕！這位風靡亞洲的健美達人從33歲才開啟減肥人生，一路從70公斤狠減至49公斤，靠著自創的瘦身秘訣紅遍全球。2026年的今天，鄭多燕已踏入59歲高齡，但身材依然零走樣。她在小紅書大方分享一套極簡單的居家運動，不僅新手入門也能輕鬆跟上，更能趁夏天來臨前，幫大家精準練出迷人的大腿縫！

鄭多燕「瘦腿操」燒脂效果勝過跑步！

這招全新編排的動作，堪稱是「開合跳（Jumping Jack）＋ 深蹲跳（Squat Jump）」的終極進化版。在運動醫學上，它屬於中高強度的有氧運動，能夠在短時間內快速提升心率，達到瘋狂燃燒熱量的效果。

研究指出，這類帶有跳躍性的運動，其消耗熱量的效率其實比單純跑步還要高！更重要的是，適度的跳躍運動能夠對骨骼產生良性刺激，從而增加骨骼密度，有效降低年老時患上骨質疏鬆症的風險，可謂減肥兼強骨一舉兩得。

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簡單3步練出緊緻美腿

想要在穿短褲、比基尼前練出光滑緊實的大腿線條，各位姊妹不妨今晚就在客廳跟練這套「進化版開合跳」：

步驟一（深蹲轉體）： 雙腿張開，腳尖朝外。順勢蹲下時轉動上半身，用左手輕觸右腳內側，右手則順勢向後延伸。

步驟二（跳躍併攏）： 運用大腿與核心力量向上跳躍，跳躍時雙腿在空中併攏，同時雙手在頭頂拍手。

步驟三（反方向重複）： 落地後立刻向反方向進行相同動作（即右手觸左腳內側）。

此動作每組重複 8 至 15 次，每天持之以恆做 3 回。每次跳躍時記得保持呼吸節奏，核心收緊，即可全方位刺激大腿內側贅肉，重塑緊緻線條！

資料來源： 小紅書

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