72歲美國衛生部長靠吃1食物 20日激減20磅內臟脂肪減少40% 專家拆解營養價值/進食貼士

近來1種食物在美國政界爆紅，而現年72歲的美國衛生部長Robert F Kennedy Jr.聲稱，每日進食這款發酵食物後，20日竟激減20磅，內臟脂肪大跌40%，連心律不正也神奇消失。究竟這款食物有何魔力？有專家亦拆解其真實營養價值，並公開正確進食貼士。

美國衛生部長靠吃1食物 20日激減20磅內臟脂肪減少40%

食安專家韋恩在個人網站分享，美國衛生部長 Robert F. Kennedy Jr.習慣在早上六點半吃酸菜配牛扒，甚至出外到餐廳用膳時，都會要求太太將酸菜罐頭藏在手袋裡帶入餐廳。這個奇特的飲食習慣傳遍白宮，據報副總統JD Vance、商務部長 Howard Lutnick和交通部長Sean Duffy都開始仿效，每天大量攝取德式酸菜（Sauerkraut）和其他發酵食品。RFK Jr更聲稱，這套飲食法讓他短短20天內激減20磅，腹部深層內臟脂肪大減40%，連心律不整和關節酸痛也消失。

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營養師拆解德式酸菜營養

韋恩解釋，德式酸菜其實是將白椰菜用食鹽醃漬，再經自然乳酸菌發酵而成的產物，與韓式泡菜同屬發酵食品。其對腸道健康的益處，主要來自發酵過程中產生的活性益生菌，能補充並協助維持腸道菌群平衡，進而支持消化功能、免疫系統與代謝調節。

從熱量和營養角度來看，一杯（約240克）德式酸菜只有約27千卡，卻含有高達4克的膳食纖維，飽足感非常明顯。這個份量已能提供人體一日所需維他命C的四分之一，當中的維他命K更有助於血液凝固與骨骼代謝。

對於「20天減20磅」，韋恩指出，酸菜在體重管理上發揮的作用只是間接的。因為其低熱量、高膳食纖維能帶來極大飽足感，令人整體熱量攝取自然下降，這才是最合理的解釋。減肥效果是來自整體的飲食形態改變，而非單靠食酸菜本身。

美國認證營養師 Maddie Pasquariello的評估是：「沒有任何單一食物能單獨造成減重，也不能預防疾病或消除疼痛症狀。這是聽起來有吸引力、但缺乏科學根據的說法。」此外，由於RFK Jr的飲食中同時包含大量紅肉，美國認證營養師 Jenna Volpe 建議，蛋白質來源最好保持多元化，應涵蓋雞肉、火雞、野生魚類、放牧雞蛋和部分植物性蛋白質。長期過度依賴紅肉，對長遠健康未必理想。

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進食酸菜前3大貼士

韋恩提醒，進食酸菜前必須注意以下三件事：

1.鈉含量極高

酸菜需要大量食鹽來幫助發酵，一杯的鈉含量可能高達1000毫克，接近每日建議攝取上限2300毫克的一半。患有高血壓、腎臟病或需要限制鈉攝取的族群，必須嚴格控制份量。

2.組織胺不耐者需謹慎

發酵食品可能含有較高的組織胺，部分人進食後可能引發頭痛、暈眩、慢性疼痛、腹瀉或蕁麻疹。若食後出現這類過敏反應，建議先暫停食用並諮詢醫生。

3.初期腸胃容易脹氣

酸菜在發酵過程中會產生含硫化合物，若初期攝取量較多，部分人的腸胃脹氣情況會比較明顯。建議一開始先少量嘗試，讓腸胃慢慢適應。

韋恩表示，美國史丹福大學醫學院建議，進食發酵食物應從每天一份開始，慢慢增加到每天兩份或以上。進食時最好搭配堅果、豆類、全穀類和蔬果等富含纖維的食物，能讓發酵食品發揮更完整的益生效益。

在選購時，務必確認產品是用鹽醃自然發酵製成的，而非用醋浸泡。用醋醃漬的泡菜或酸黃瓜雖然口感相似，但不含活性益生菌。其實，韓式泡菜、客家鹹酸菜等，同樣屬於乳酸菌發酵食品，只要選購天然發酵製作的產品，就能獲得類似的腸道益生效果，毋須刻意購買昂貴的進口德式酸菜，但大前提是同樣要留意其鈉含量。

資料來源：食安專家韋恩

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