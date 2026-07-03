世界盃2026｜一夫當關！40歲門神禾仙夏硬撼美斯 佛得角11個有趣冷知識 全島無地鐵、旅遊要慎防1種疾病

世界盃2026｜世界盃淘汰賽故事扣人心弦！奇蹟小國佛得角（Cabo Verde）殺入32強硬撼阿根廷，今場賽事的焦點，落在39歲阿根廷球王美斯，與40歲佛得角人氣門神禾仙夏的「世紀高齡大戰」。到底美斯能否再破世界盃入波紀錄？還是禾仙夏再展身手，力阻阿根廷衛冕之路？以下為大家盤點11個佛得角冷知識，帶你了解這個「黑馬」！

1. 國土多島嶼且有活火山

佛得角位於北大西洋，距離非洲大陸約455公里，由15個大小島嶼組成，陸地面積僅4,033平方公里，海洋面積卻高達734,265平方公里。全國總人口約54萬人，首都普拉亞為最大城市。境內最高點為福古火山，是一座海拔2829米的活火山，最近一次噴發是在2014年。

2. 國民並非以黑人為主體

雖然地處非洲，但佛得角的主體民族並非黑人，而是擁有歐洲白人血統的克里奧爾人（歐非混血），外貌與巴西的印歐混血兒相似。當地官方語言為葡萄牙語，民族語言則是混合了葡語、英語、法語及非洲語言的克里奧爾語，全國有98%的居民信奉天主教。

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3. 人口僅61萬 比觀塘區還少！

佛得角在1456年殖民者到來前一直是無人居住的荒島，隨後演變成重要的奴隸貿易中心。在歷史上，它與幾內亞比紹雖非同一個國家，但在1981年之前，兩國同時由「幾內亞和佛得角非洲獨立黨」統治，形成了國際上極其罕見的「兩國一黨」政局，於1975年獨立，人口約61萬，數目比觀塘區人口（66.8萬人）更少。

4. 境內無地鐵且公路顛簸

由於地形全由島嶼組成，佛得角境內完全沒有沒有地鐵和巴士，市內交通清一色依賴的士，起標價約100佛得角埃斯庫多（約港幣8元）。當地的公路幾乎沒有瀝青路，全由火山石鋪設而成，車輛行駛時極其顛簸，形同天然減速帶。不過其空運與水運發達，扼守四大洲交通要衝，被譽為連接各大洲的「十字路口」。

5. 非洲前列免費福利政策

佛得角的經濟實力在非洲名列前茅，主要依賴旅遊服務業和農業。當地實行高福利政策，提供免費教育和醫療，學校入學率達100%，政府更為中小學生提供免費午餐及交通支援，並對產婦實行一對一的醫療服務。

6. 旅遊業興旺 以沙灘聞名

當地的兩大旅遊特色是種類齊全的海鮮以及合法的日光浴海灘。到訪的遊客多以歐洲大齡女士為主。隨着旅遊業蓬勃發展，各島嶼各具特色，其中薩爾島（Sal）與聖地亞哥島（Santiago）最受旅客歡迎。

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7. 浪漫婚俗與獨特喪禮文化

佛得角人生活節奏慢、幸福指數高，且非常守時。他們天生熱愛音樂，傳統婚俗中，小伙子會用植物葉子包裹鮮花向姑娘求婚，並在對方身邊跳舞。獨特的是，他們連在喪禮上也會演奏樂曲，習慣以音樂來緩解失去至親的傷痛。

8. 家喻戶曉的「赤腳天后」

佛得角歷史上最著名的文化人物，首推多次榮獲格林美大獎（Grammy Awards）的傳奇女歌手Cesária Évora。這位家喻戶曉的巨星被外界尊稱為「赤腳天后」，她於2010年在北京舉辦演唱會時，亦是全程赤腳登台演出。

9. 隨地大小便會被關進牛棚

佛得角對環境保護和市容衞生有嚴格法律限制。法例嚴禁任何人在街上隨地大小便，違例者除了會被判處罰款外，還會被強制送入當地的牛棚內拘留24小時。在當地炎熱的高溫天氣下，牛棚內難熬的氣味堪稱最嚴厲的懲罰。

10. 當地超市7成半由華人經營

別看佛得角國土微小，當地其實有大約3000名華人定居。島上高達75%的超市和餐館均由華人開設，並以質優價廉著稱，深受本地人歡迎。此外，中國對當地的援助頗多，其境內的人民議會堂、政府辦公樓、國家圖書館及國家禮堂等重要地標，均由中方援助興建。

11. 港人享有免簽但須防蚊患

對香港人而言，持有香港特別行政區護照的旅客前往佛得角可享有免簽證待遇，最多可逗留30天。不過根據衞生署的最新旅遊情報，前往當地旅遊必須高度慎防蚊傳疾病。在2024年年初至同年12月中旬期間，佛得角官方累計報告了高達44,410宗登革熱個案（其中確診17,942例，死亡8例），旅客出發前務必做好防蚊措施。

資料來源：網易

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