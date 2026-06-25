世界盃2026｜尼馬王者回歸 上陣14分鐘創3次機會 巴西王牌飲食秘訣大公開 

2026世界盃小組賽進入最後衝刺階段！巴西前鋒尼馬（Neymar）早前因傷缺席首兩場分組賽，更被巴西總統盧拉公開調侃他是「世界上第一位被國家隊徵召卻遠距上班（WFH）的球員」。在巴西對蘇格蘭一戰中、傳來振奮消息：尼馬正式復出！這名34歲球王時隔981日再次踏足世界盃賽場，雖然後備上陣、但僅14分鐘即創造3次入球機會，賽後激動落淚，令球迷動容。這位「巴西王牌」除了天賦與意志，如何透過嚴謹飲食與訓練維持頂尖狀態？

世界盃2026｜尼馬回歸振奮軍心 賽後激動落淚 巴西勝蘇格蘭3:0

尼馬自2023年10月因左膝前十字韌帶與半月板撕裂，經歷長達3年漫長復健及物理治療，終於趕在世界盃前重返國家隊，為「森巴軍團」注入強心針。他早前在社交媒體上分享訓練片段，難掩興奮表示：「感謝上帝，我真的非常快樂！」為了爭取參加今屆世界盃，他毅然回歸巴西母會山度士，在爭議聲中入選大軍。

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今仗他於76分鐘入替馬菲奧斯根夏，短短14分鐘內錄得24次觸球、1次命中目標射門，表現令人驚喜，尼馬更在賽後激動落淚。最終巴西以3:0大勝蘇格蘭，以小組首名出線。

世界盃2026｜入球王靠「這餐單」保持巔峰

尼馬不僅以球技聞名，其結實勻稱的身材、完美的腹肌和帥氣模樣，也是無數球迷的焦點。這副體格並非天生，而是從11歲起在職業球會中接受系統訓練，結合飲食與高強度體能訓練的成果。

據知，尼馬的飲食計劃由專業營養師度身訂造，考慮到足球員一場比賽長達90至100分鐘，加上前鋒需要速度與爆發力，餐單以熱量盈餘為基礎，營養比例為：

碳水化合物：60%（主要能量來源）

蛋白質：30%（肌肉修復與生長）

脂肪：10%

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尼馬一日餐單

早餐 蛋白質奶昔、幾片火雞瘦肉、三個煎蛋、一份菠菜 午餐 半份番薯、火雞肉丸、綠色蔬菜（如蘆筍） 晚餐 蛋白質奶昔、白魚、水煮椰菜 宵夜 綜合果汁沙冰

尼馬飲食健康，偏好吃複合碳水化合物提升能量，更曾聘請私人廚師Marcela Lermy烹調美食犒賞，他的飲食中還包含一些巴西主食，例如肉類、米飯和豆類。當然，他偶爾會在「放縱餐」中吃漢堡、薯條等，犒賞自己。以下是他避免吃的食物：

乳製品、紅肉、高鈉食品

一般市售蛋白質奶昔（脂肪與膽固醇較高）

世界盃2026｜靠「神奇蛋白質奶昔」增肌？

尼馬每日飲用營養師特別調配的蛋白質奶昔，與市面一般粉狀產品截然不同。即使沒有進行重量訓練，他仍靠此奶昔增加2公斤肌肉量，被稱為「神奇奶昔」。此外，他亦會攝取營養補充品如綜合維他命，確保微量營養素達標，支援身體最佳運作。

世界盃2026｜不盲目跟風斷食 高碳水高蛋白

與坊間流行的間歇性斷食或生酮飲食不同，尼馬選擇定時進食、高碳水高蛋白的策略，以應付每日高強度訓練。他的餐單簡單、營養豐富且可實行，關鍵在於控制份量與目標設定。

要留意，尼馬的餐單適合職業運動員，因其訓練量極大，新陳代謝較高。一般人若想參考，應按自身活動量調整份量，避免攝取過多熱量。

資料來源：Dr Workout

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