深蹲姿勢無標準答案？專家教3個趣味練習 模仿孩童玩耍 找回自然蹲姿 

提及深蹲，很多人腦海中立刻浮現的都是健身室裡背負槓鈴、背部挺直、膝蓋對齊腳尖的標準畫面。然而，那種方式其實是為了負重訓練而設計的，目的是在承受外來重量時保護身體、提升表現。而日常生活中的深蹲，卻是另一回事。

日常深蹲與健身深蹲大不同

當你蹲下來撿東西、陪小朋友玩耍、整理家務，甚至只是想舒服地蹲着休息，你不需要符合健身房的「標準姿勢」，而是需要找到最適合自己身體的重心，安全、穩定又有效地完成動作。有些人為了追求「背部一定要挺直」，反而令整個動作變得僵硬、不自然。事實上，每個人的骨骼結構、關節活動度和身體比例都不同，深蹲的方式自然也不會完全一樣。

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真正重要的，是雙腳穩穩踩在地面，重心穩定，整個動作都在自己的控制之內。與其追求完美姿勢，不如花時間探索自己的身體，找到最舒適的方式。

沒有完美的深蹲，只有適合你的深蹲

以下分享3個有趣又實用的活動度訓練（Mobility Exercises）。推薦大家把它們當作「遊戲」來玩，而不是「訓練」來做——這能幫助你提升深蹲能力、增加關節靈活性和活動範圍，同時讓身體重新找回自然流動的感覺。

這讓我想起一位外婆朋友。她從來沒有刻意練習深蹲，也沒有上過任何訓練課程，但因為每天陪孫子在地上玩耍、蹲下又站起來，久而久之，深蹲能力反而變得越來越好。這說明最好的訓練，其實就藏在生活之中。

3大活動度訓練

練習1：深蹲重心轉移（Deep Squat Weight Shift）

重點：打開髖關節、腳踝及大腿內側，提升下肢活動度，建立穩定平衡及靈活轉換重心的能力。

趣味點：像小朋友蹲在地上玩耍一樣，自然地左右探索，感受身體找到最舒服的位置。

步驟：

雙腳自然分開，蹲到自己舒服的深度，腳掌盡量貼地 雙手輕放在膝蓋上方，肩膀及腹部保持放鬆 停留一個呼吸，感受身體與地面的連結 慢慢將重心移向左邊，讓左腳承受較多重量，右腳自然放鬆 回到中間，再將重心移向右邊，動作保持輕鬆流暢 可以按自己的活動度，輕輕讓一側膝蓋接近地面，再慢慢回到深蹲位置 過程中保持自然呼吸，不需要刻意挺胸或追求固定姿勢 左右來回移動5–10次，感受髖關節、腳踝及臀部慢慢變得更自在

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練習2：深蹲胸椎旋轉（Deep Squat Thoracic Rotation）

重點：提升胸椎旋轉能力，同時打開髖關節、肩膀及胸口，讓蹲姿更穩定，轉身動作更靈活。

趣味點：像在地上尋寶一樣，先低頭看看地面，再慢慢把視線帶到天空，感受身體自然打開。

步驟：

雙腳自然分開，蹲到自己舒服的深度，腳掌貼地 雙手合十放在胸前，保持自然呼吸 將一側前臂輕放在地面，另一隻手扶在膝蓋上，身體自然轉向同一側 吸氣時，慢慢將扶在膝蓋上的手向天空伸直，同時視線跟著手移動 感受胸口慢慢打開，肩膀保持放鬆，不需要勉強轉到最大角度 呼氣時，將手慢慢放回原位，回到穩定的深蹲姿勢 換另一側重複相同動作 保持腹部放鬆、呼吸自然，每側做5次或停留3–5個深呼吸

練習3：深蹲前伸與腳尖平衡（Deep Squat Reach & Balance）

重點：提升腳踝活動度、足部力量及身體平衡能力，同時放鬆背部與髖關節，讓深蹲更輕鬆穩定。

趣味點：像準備伸懶腰的小貓，先向前延伸，再輕輕抬起腳跟，探索身體重心變化。

步驟：

雙腳自然分開，慢慢蹲到自己舒服的深度 吸氣時延伸脊椎，感覺頭頂微微向上 呼氣時，雙手慢慢向前伸直，背部自然放鬆，感受身體向前延伸 停留2–3個自然呼吸，感受臀部、背部及腳踝的伸展 慢慢回到深蹲姿勢，保持身體放鬆 將重心輕輕移向前腳掌，慢慢抬起腳跟，保持平衡 停留2–3個自然呼吸，再輕輕放下腳跟 重複5–8次，過程中保持腹部放鬆、呼吸自然，感受身體如何在穩定與流動之間自由切換

沒有完美的深蹲，只有適合你的深蹲。與其追求一個固定的標準答案，不如多花點時間探索自己的身體，找到最適合自己的重心。當身體變得更靈活、更穩定，你會發現深蹲不再是一個需要刻意練習的動作，而是一種自然且輕鬆的生活能力。

撰文：伸展治療導師 Czon Wong

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