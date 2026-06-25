世界盃2026｜西班牙18歲耶馬竟患「不治之症」？神童餐單公開 賽前食1種調味料增強爆發力

世界盃2026｜隨著2026年世界盃決賽周進行，全球球迷都在見證新一代巨星的誕生。當中最受矚目的莫過於被公認為未來球王接班人、現年僅18歲的西班牙神童耶馬（Lamine Yamal），在球場上以驚人的突破速度和技術驚艷全球，在場外更展現出超越年齡的成熟。在一次訪問中，他曾透露鮮為人知的賽前秘密。

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世界盃2026｜母親秘製花生醬配雞飯 含營養促進肌肉發展

對耶馬而言，「花生醬配雞肉飯」不單是一道源自他母親家鄉赤道幾內亞的傳統菜餚，更是一個他自幼便一直堅持至今的「賽前儀式」。耶馬分享道：「小時候每逢我上陣比賽前，媽媽總會親手做這道菜給我吃。這是一道能賜予我力量的神奇料理。」

這道菜除了承載著溫馨的家庭傳統，在科學層面更擁有極高的營養價值。白飯富含複合碳水化合物，能為長達90分鐘的高強度比賽提供持久的能量；而整道菜的靈魂——花生醬，則提供了優質脂肪、植物性蛋白質、膳食纖維以及鎂和磷等重要礦物質。這些營養素相輔相成，能有效促進肌肉發展、提升耐力並加速賽後復原。

專業營養師指出，這道菜對於耶馬這種頂尖運動員來說堪稱完美。他們亦特別提到，純天然、無添加糖及化學成分的花生醬，是操練前後補充能量的絕佳選擇。

世界盃2026｜耶馬今屆發光發亮：上屆我是在課室睇波

除了飲食秘密曝光，對於7月13日才19歲生日的耶馬表示「上屆世界盃我是在課室睇波」；4年過去，他在巴塞隆拿獲得多項殊榮，並已經成為歐洲國家盃冠軍得主。今晨鬥沙特阿拉伯，是耶馬首次於世界盃擔任正選，今場他第一次接觸球、在左路的盤扭已經十分具威脅。今場他雖然僅上陣45分鐘，但在場上的一舉一動都表現自信，並於10分鐘找到他個人第一個世界盃入球，成為歷史上第7名在19歲生日前，於世盃入球球員。

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耶馬賽後表示，首戰爆冷與佛得角言和，成為西班牙今仗的動力：「第一場比賽不像是我們應有的水準，但我們繼續向前邁進。那場我們明知必須取勝的比賽，最終只能和波收場，著實地刺痛我們，這讓我們深思了很多，最終以我們想要的方式踢出今場比賽。」對於18歲的耶馬而言，今場亦別具意義：「這真的非常特別，我一直夢想能參與世界盃，能夠在首次正選上陣便入球，是夢想成真。」

世界盃2026｜耶馬樂觀應對「不治之症」恥骨炎

談及傷患，耶馬去年曾公開回應有關自己患上恥骨炎的傳聞。他重申自己目前狀態不俗，會保持樂觀。恥骨炎是一種常見於足球員的運動創傷，因頻繁變向和踢球動作引致恥骨及腹股溝一帶慢性發炎和疼痛，在醫學界一向被視為極難根治的複雜傷患。作為過來人的球王美斯，以往亦曾分享與此傷病搏鬥的辛酸：「恥骨炎的處理非常複雜，不可能一夜之間痊癒。我那時雖有改善，但未算根治，依舊要一邊踢波一邊接受治療。」

雖然在一般的腹股溝疼痛個案中，「恥骨炎」屬於較為罕見的病因，但在高強度運動員群體中卻相當普遍。統計數據顯示，運動員罹患恥骨炎的發病率約為 0.5% 至 6.2%。在眾多體育項目中，足球、美式足球、冰上曲棍球及英式欖球皆屬於高危運動。其中又以男性足球員的受創情況最為嚴重，每年因該症受傷的人數佔整體高達 10% 至 18%。不過醫學專家亦補充，截至目前為止，全球仍缺乏大型的流行病學研究，去完全確定恥骨炎的真實發病率。

世界盃2026｜5大不容忽視常見症狀

恥骨炎引起的慢性疼痛往往困擾運動員大半個賽季，其主要的臨床表現及常見症狀包括：

腹股溝單雙側疼痛： 患處可出現單側或雙側的腹股溝位置疼痛。

運動後疼痛加劇： 痛楚往往在操練或高強度賽事後明顯加劇。

痛楚範圍逐步擴散： 初期的單側疼痛症狀，有機會隨病情惡化演變成雙側痛楚。

骨盆及恥骨區疼痛： 骨盆與恥骨位置會出現不同程度的慢性酸痛或脹痛。

特定大腿動作誘發： 當進行大腿內收（即腳板向內扣、夾腿等雙髖內收動作）時，極易誘發強烈痛楚。

資料來源：beinsports、綜合資料

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