懶人必睇！日本爆紅「原地跳減肥法」每日跳3分鐘一年減10kg 零節食不運動也燒脂

每日跳3分鐘，零節食、不運動也可以成功減走10公斤？「原地跳減肥法」在日本掀起熱潮，因為簡單易做、不需器材，隨時隨地可進行，簡直是懶人瘦身妙法！

原地跳減肥法｜日跳3分鐘 一年減10kg

「輕鬆原地跳」是由日本國立大學教授兼醫生伊賀瀬道也、為了改善體格而發明出的減肥方法。做法非常簡單：每日輕跳3次，每次1分鐘，持續1年。有男子採用此方法後，體重由82公斤減至72公斤，腰圍減少5厘米，效果顯著，獲日本電視節目及雜誌廣泛報道後，引起熱烈討論。

【同場加映】真係同一個人？日本媽媽激減28公斤超勵志！ 神還原《街霸》春麗 「用餐順序」必先吃這類食物

傳統減肥常需嚴格計算熱量或節食，而「輕跳法」聲稱只需輕跳即可見效。其原理在於，人體約一半肌肉集中於下半身，大腿肌肉是全身最大的肌群。鍛煉這些肌肉能有效燃燒脂肪和糖分，跳躍同時活動全身肌肉，因而達到減重效果。

原地跳減肥法｜做法與步驟

基礎版原地跳

跳躍前先熱身，轉動手腕和腳踝約20次，彎曲和伸直膝蓋約10次。 保持背部挺直，雙腳輕輕垂直跳起，膝蓋微彎落地。

進階版原地跳

跳躍前先熱身，轉動手腕和腳踝約20次，彎曲和伸直膝蓋約10次。 雙手交叉舉過頭頂，保持姿勢、向上跳躍，膝蓋微彎落地。

【同場加映】日本瘋傳「8杯水減肥法」按時間表飲水 消水腫減肚腩 專家拆解原理

次數及頻率

每日早、午、晚各1次，每次1分鐘；可因應習慣調整時段（早晚各1次也可）。

注意事項

直線跳比跳得高更重要，如果起跳與落地位置不一，表示核心肌群力量不足；可挺直背部，收緊腹肌，再向上跳。

有膝蓋、腰、髖關節問題或骨質疏鬆者，進行前應先諮詢醫生，以免加重病情。

原地跳減肥法｜跳躍減肥6大益處

此運動集中鍛煉下半身大肌肉群，有以下益處：

收緊腹部及腿部：強化大腿肌肉，改善線條。 改善水腫：促進小腿泵血功能，有助血液回流，特別適合更年期女性。 燃燒脂肪：屬帶氧運動，提高基礎代謝率。 改善體態：強化核心肌群，減少駝背及腹部脂肪堆積。 紓緩肩頸痠痛：矯正身體歪斜，緩解肌肉緊張。 強化骨骼：研究顯示每日跳躍有助提升骨密度，預防骨質疏鬆。

資料來源：《HALMEK up》

延伸閱讀：外國流行「聖經減肥法」！27歲網紅戒雪糕、炸物瘦身兼改善情緒 營養師揭2大核心關鍵

---