世界盃2026｜41歲C朗被嘲「老而不退」38歲美斯繼續有貨交 醫生揭體質4大關鍵

世界盃2026｜2026年世界盃決賽上再次見證了足球界「絕代雙驕」終極交鋒。現年41歲葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與38歲阿根廷球王美斯（Lionel Messi），正在賽場上上演極可能是他們職業生涯「最後一舞」。今屆開局，兩人命運各異：美斯在首戰即大放異彩轟入3球，第二場面對奧地利梅開二度，以2：0擊敗奧地利，個人累積18個世界盃入球，超越高路斯獨佔入球王美譽；相反，C朗拿度卻遭受部分輿論抨擊，被指「老而不退」導致葡萄牙整體進攻步履疲乏。

醫生拆解「老將不老」科學密碼

究竟這兩位傳奇球星的差別在哪裡？走到職業生涯的最後，決定勝負的到底是不可逆轉的天賦，還是後天的極致努力？為什麼過去運動員的巔峰期往往極其短暫，但近年如美斯、C朗、籃球巨星勒邦占士（LeBron James）及美式足球傳奇Tom Brady等老將，卻能屢屢突破年齡天花板？陽明交大附醫神經外科專科謝炳賢醫生在社交平台發文，從醫學、大腦與神經系統的角度，為大眾逐一拆解老將不老的科學密碼。

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大腦與肌肉退化殘酷現實 巔峰期留在24歲？

謝炳賢醫生說明，從生理學角度來看，人類的反應時間大約在24歲就會達到生涯巔峰，隨後便會開始緩慢下滑。一般人在大學畢業後會發現自己學習新事物變慢，而這點對頂級運動員而言更是殘酷的致命傷。

在足球、籃球、網球等講究瞬間決策的高強度運動中，球員必須在短短0.5秒內判斷對手跑位、預測球的軌跡並決定下一步動作。神經科學研究顯示，隨著年齡漸長，視覺皮層處理動態畫面的速度會變慢，決策回路效率亦會降低。當神經傳導速度比5年前慢了哪怕只是5%，在世界級的對抗中，球員就會顯得「跟不上」。

另一方面，人體進入30歲之後，肌肉量每年會遞減大約1%至2%，肌纖維的修復與恢復速度也隨之下降。年輕時練完波翌日依然活蹦亂跳，30歲後練完隔天卻疲憊不堪，正是身體機能退化的表現。種種原因導致過去多數運動員的生涯巔峰僅有8至10年，例如昔日球王馬勒當拿（Maradona）在30歲時就已經告別了世界盃舞台。

4大現代醫學助延續傳奇 抗高壓心態好關鍵

既然生理限制如此殘酷，為何近代這批超級老將仍能活躍於賽場？謝炳賢醫生列出以下4大醫學關鍵分析：

1. 神經可塑性

過去醫學界普遍認為人類大腦在25歲左右就會「定型」並走下坡。但近20年的神經科學研究推翻了這個觀念，證實大腦一生都保有「神經可塑性」，能透過反覆訓練建立新的神經連結。年長運動員反應速度雖然變慢，但藉由特訓仍能加強大腦決策回路，以更精準的「質」來彌補「速度」的不足。

2. 經驗補償機制

當一個人在某專業領域累積了上萬小時的經驗，大腦就會建立起密集的「模式辨識」回路。謝醫生舉例，年輕球員看到對手跑位，可能需要花費0.4秒去判斷對方的下一步；而經驗豐富的美斯在同一情況下，耗時可能僅需0.15秒。這並非因為他現時的絕對反應比年輕人快，而是憑藉長年累積的「球商」與經驗，大腦已能瞬間預測接下來的局勢，這正是高齡老將最珍貴的資產。

3. 運動科學、再生醫學進步

現代運動醫學早已走向高度個人化，涵蓋了精準的營養管理、睡眠調控、心理訓練及大數據監測。職業運動員每日的飲食、操練強度及恢復狀態，都有龐大的專家團隊全天候把關。此外，PRP（高濃度血小板血漿）治療、幹細胞治療及各類神經修復技術的飛躍進步，為運動創傷提供了更高效的復原選擇。以NFL傳奇四分衛Tom Brady為例，其廣為人知的科學化身體保養策略「TB12 方法」，便是結合運動科學延續職業壽命的完美示範。

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4. 強大心理韌性

職業生涯後期的運動員，在壓力管理、情緒調節及專注力維持上通常更勝一籌。雖然這些軟實力無法被量化成個人數據，但在高壓的決賽舞台上影響巨大。35歲以上的傳奇選手較少會因為一次的致命失誤而心態崩潰，但類似的情緒波動在部分年輕的運動天才身上卻相當常見。

大腦潛能從不受年齡限制

謝炳賢醫生強調，「神經可塑性」絕對不是職業運動員或天才的專利。從醫學和神經科學的角度來看，50歲開始學習一門新語言、60歲開始學彈鋼琴、70歲開始寫小說，在生理上都絕對不會「太遲」。因為真正決定人類潛能上限的從來都不是年齡，而是我們是否願意持續保持學習、持續保持大腦與神經系統的鍛鍊。無論是綠茵場上的美斯，還是生活中的你我，只要心態不老，大腦便能創造無限可能。

資料來源：謝炳賢醫師

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