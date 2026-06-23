群星齊參與虛擬運動！挑戰《超速龍舟》考驗靈活性 韓馬利首次體驗大讚：全面帶動身體活動及鍛鍊心肺功能

「SMART跨代虛擬運動大賽2026」已於2026年6月20日（星期六）及6月21日（星期日）圓滿舉行。活動吸引逾千人參與，現場氣氛熱烈。無論是長者、家長、學生、藝人或各界嘉賓，均全情投入，盡享創新虛擬運動帶來的樂趣，充分體現「長幼同樂、健康共融」的理念。為隆重其事，大會於6月20日下午舉行「SMART跨代虛擬運動大賽2026」啟動禮，並有幸邀請多位業界翹楚及重量級嘉賓親臨支持，為現場增添熱鬧氣氛。

老/中/青三代參加「SMART跨代虛擬運動大賽2026」

啟動禮上，中國香港體適能總會會長黃平山醫生致辭時表示：「『SMART跨代虛擬運動大賽2026』是一項結合創新科技與跨代共融的社區盛事。本會期望透過虛擬運動，讓長幼在遊戲中培養恆常運動習慣，並加深彼此的溝通與情感連繫。當長者能夠與家人、好友，特別是年輕的下一代一起做運動、互相支持，幾代人都能一齊變得更健康、更開心。」他更衷心感謝利希慎基金及各機構的鼎力支持，並祝願參賽隊伍享受比賽與嘉年華，多做運動保持身心健康。

隨著啟動禮舉行，大會亦正式展開一連兩天的比賽，讓參加者在歡樂與競技中共享跨代互動的樂趣。賽事期間，參賽者分為長者組、跨代組及小學組三組，每組最多十人同時作賽，挑戰《體感大激鬥》中的9個虛擬運動項目，包括「包山狂熱」、「超速龍舟」、「維港競速游」、「舞龍王爭霸」、「高速單車戰」及「疾走獅子山」等。小朋友、家長及「老友記」在比賽中盡展活力與默契，既要講速度、講反應，也要講合作、講節奏，大家都玩得不亦樂乎。

愛回家演員齊爆汗 歐瑞偉笑言：玩到索晒氣！

當日大會特別安排三位《愛回家》演員——馬海倫、歐瑞偉及關曜儁，聯同資深藝人韓馬利，以及中國香港體適能總會副主席 韓思思博士，率領小朋友及長者大賽冠軍代表分組以《體感大激鬥》經典項目「超速龍舟」同場比賽。嘉賓們親身落場，投入比拼，不但將現場氣氛推至高峰，亦以實際行動展示跨代同樂、健康共融的活動精神，為整個活動揭開熱鬧序幕，正式展開一連兩天的賽事。一向身手敏捷的歐瑞偉（KC），實際體驗《超速龍舟賽》後亦大感挑戰。他笑言：「這個遊戲看似簡單，實際上非常講求體能與靈活性，玩到最後都『索晒氣』。」他亦大讚遊戲動作設計簡單，令人迅速投入，適合不同年齡層參與。

馬海倫（Helen姐）在比賽中表現投入，情緒高漲，直言過程緊張刺激、樂趣十足。她笑說雖然自己並非「唔輸得」，但若能取勝，在孫兒面前會特別「威風」。她亦認為這類虛擬運動不但有助鍛鍊體能，更能促進家庭成員之間的互動，是連結長幼的理想活動，並期待日後能與家人一同體驗。

首次接觸虛擬運動的韓馬利（Mary姐）則表示感覺新鮮有趣。雖然具備舞蹈底子且平日有運動習慣，但她亦對遊戲的體能要求感到驚喜。她表示：「這種結合遊戲與運動的形式，可以全面帶動身體活動及鍛鍊心肺功能，特別適合與孫兒一同參與。」除龍舟項目外，她亦對搶包山及詠春等遊戲表現出濃厚興趣。

身為健身教練的關曜儁（Leo）原以為虛擬運動「輕而易舉」，未料實際比賽時亦需全力以赴，甚至感到雙手發軟。他笑言面對長者與小朋友時亦未有「讓賽」，認為只要全情投入，各年齡層均可同場競技。他更表示，若有機會再戰，期望與KC、Helen姐及Mary姐組成「最強隊伍」，再度挑戰賽事。

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