牛角包不是最邪惡？1款包熱量高達800卡！營養師比拼5款早餐麵包油脂 附進食小貼士

早餐吃麵包方便快捷，是不少港人首選，不過要小心墮入高油陷阱！有營養師拆解5款常見早餐麵包油脂，其中1款麵包不但高油，熱量更高達800kcal。

5款早餐麵包油脂大比拼 1款包熱量高達800卡！

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，麵包是許多人喜愛的早餐或下午茶首選，看起來份量不大，似乎不像吃正餐般有負擔。在營養評估上，有些麵包其實是典型的高油脂密度食物，尤其是口感酥脆、層次分明，或表面帶有酥皮、牛油香氣的麵包，往往都隱藏了大量牛油、酥油、豬油或極高脂的烘焙工藝。對於患有糖尿病、正在減肥，或有高血脂及心血管風險的人士來說，選擇麵包不能只看大小，更要看油脂密度、單個重量，以及是否配搭抹醬或內餡。她整理以下5款常見麵包的油脂特性，幫助大家在選擇時更有概念：

5款早餐麵包油脂大比拼

1. 牛角包

牛角包之所以酥脆且層次分明，關鍵在於其裹油工藝。製作時會將麵團與片狀牛油反覆摺疊，形成一層麵團、一層牛油的千層結構，而這些片狀牛油通常屬高油脂、低水分。以每100克計算，牛角包的油脂含量高達25至30克，是常見麵包中油脂密度極高的一類。更可怕的是，由於牛角包內部充滿空氣，吃起來感覺輕盈，常讓人產生「好像沒吃多少」的錯覺，但實際上其油脂熱量佔比可能已超過一半。

不建議每天當作早餐主食，若真的想吃，每次吃半個至一個即可，並配搭無糖豆漿、茶或黑咖啡，避免再配搭含糖飲品。

2.羅宋包

羅宋包吃起來口感扎實香濃，除了麵團本身含有牛油，烘焗過程中表面更會反覆刷上融化的牛油，令外層及底部形成類似半煎烤的極致酥香。雖然每100克羅宋包的油脂含量約20至25克，略低於牛角包，但市售的羅宋包通常體積龐大，且一個重量可達150至200克以上。因此，若把一整個吃完，其總油脂與總熱量絕對比牛角包更驚人，一個的熱量隨時高達600至800kcal。

羅宋包問題不是每100克油脂最高，而是單個太大。建議切開分次食用，或與家人分享，絕對不要把一整個當成一餐吃完。

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3.菠蘿包

菠蘿包的底部看似是一般的甜麵包，但真正需要注意的是上方那層龜裂的香甜酥皮。這層酥皮本質上接近高糖高油的餅乾麵團，通常需使用大量牛油、豬油或酥油製作而成。每100克菠蘿包的油脂含量約為15至20克。除了高脂，菠蘿包亦含有極高的精製糖，對需要控制血糖及減肥的人士來說，絕對是高糖和高油的雙重負擔。

糖尿病人或減肥人士若真的想吃，請將其視為點心而非正餐。份量最好控制在半個，並避免再配搭含糖奶茶、果汁或甜咖啡。

4.鹽味牛角包

鹽味牛角包雖然名字有牛角包，但它其實是柔軟的日式牛油卷。製作時會在麵團中包入有鹽牛油，烘焗時牛油融化並流到底部，形成焦脆且充滿牛油香的底層。每100克鹽味牛角包的油脂含量約為12至16克，雖然比上述三款麵包稍低，但絕不代表它是低脂麵包。其油脂多集中在內層與底部的焦脆處，若頻繁食用，仍會累積熱量。

許多人誤以為它是較清爽的鹹麵包，但其實內含不少牛油。若作為早餐或點心，建議一餐最多吃一個，且不應再塗抹高脂醬或配搭甜飲。

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5.酸種麵包

相較於前面幾款高脂麵包，原味酸種麵包是相對清爽的選擇。其基本配方僅為麵粉、水、天然酵母與鹽，每100克的油脂含量僅約2至5克，是這幾款麵包中最低脂的一類。不過，酸種麵包始終屬於澱粉類食物，絕不能因為冠上酸種或看起來很健康的名號就無限量狂食。若配搭大量牛油、芝士、果醬，或選擇加入了煙肉、堅果的風味版本，整體熱量依然會增加。

原味酸種麵包比高油酥皮麵包更適合作為日常主食，但仍要嚴控進食份量，並配搭豐富蛋白質與蔬菜，例如烚蛋、無糖乳酪、沙律或豆漿，更均衡健康。

她指出，很多人在挑選麵包時，會直覺認為「小個的麵包比較安全」、「鹹包比甜包健康」或「吃起來不油就不會肥」。但從營養學角度來看，這些判斷往往大錯特錯，牛角包、羅宋包、菠蘿包及鹽味牛角包，皆因製作過程中加入了大量牛油、豬油或反覆刷油，令油脂與熱量暴增。即便是相對低脂的酸種麵包，亦要留意進食份量與配搭。

資料來源：營養師楊斯涵

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