世界盃2026｜38歲美斯公開「5大核心」餐單 戒絕垃圾食物12年 堅持用1法寶降壞膽固醇

回顧 2022 年世界盃，由美斯（Lionel Messi）帶領的阿根廷國家隊成功奪得世界盃冠軍，這位阿根廷的靈魂人物更連結了每一個阿根廷人，成為受人敬重的傳奇隊長。來到 2026 年，如今 38 歲的美斯將第六度披上藍白戰衣，帶領球隊爭取衛冕。阿根廷今屆首戰將於周三進行，迎戰對手阿爾及利亞。要在高齡的 38 歲依然保持巔峰的體能與體態，全靠這位阿根廷傳奇球王超自律的健身菜單。

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每晚打針長達3年 戰勝侏儒症

美斯身高 1.69 米，在足球場上絕對不算高大。事實上，美斯大約在 4 歲時便開始接觸足球並接受球會訓練，但在 10 歲時，他的身高只有 1.25 米，遠低於同齡男生約 1.7 米的平均身高。在 11 歲那年，美斯更不幸確診患上侏儒症（生長激素缺乏症）。為了克服先天缺陷並完成足球夢想，年幼的美斯展現出驚人毅力，曾在長達 3 年的時間裡，每晚都要忍痛在腿部注射生長激素。這段刻苦的童年經歷，鍛鍊出他日後叱吒球壇的鋼鐵意志。

營養師特製5大核心飲食

為了讓身體維持最佳體態與強大體能，美斯的營養師團隊為他量身打造了著名「美斯飲食法」。這套飲食核心在於嚴格減少對糖分與精緻澱粉的吸收及攝取量，規定每天主要只進食以下 5 大類天然食物：

優質水份

天然橄欖油

全麥類食品

新鮮水果

新鮮蔬菜

戒絕汽水薄餅長達12年

美斯之所以能保持長青，與他對垃圾食物的絕緣密不可分。早在 2014 年，美斯曾被恩師哥迪奧拿（Josep Guardiola）嚴肅告誡：若想在漫長的職業生涯中保持比賽的最佳狀態，必須徹底遠離碳酸飲料（汽水）和薄餅（Pizza）。自此之後，美斯展現了恐怖的自律性，至今已有長達 12 年未曾接觸過這兩樣食物。

嚴選優質油脂與主食調配

作為頂級運動員，美斯在高強度運動及操練期間需要時刻補充水分，因此他每天都會喝下大量清水。而在日常主食當中，美斯會堅持選擇以橄欖油去烹調。橄欖油所含的主要成分「油酸」屬於單元不飽和脂肪酸，能有效幫助降低體內的低密度脂蛋白膽固醇（即壞膽固醇），保護心血管健康。

此外，他會以全麥類食物作為碳水化合物的主要來源。全麥食物屬於低 GI（低升糖指數）食物，有助穩定餐後血糖、減少體脂肪並控制體重。同時，小麥含有豐富的膳食纖維、維他命 B 群、鐵質與葉酸，既能提供長效的飽足感，又能降低肥胖風險。他亦會透過攝取大量新鮮蔬菜，從中獲得足夠的水份、纖維素、礦物質、維他命 B、維他命 C 及 Omega-3 脂肪酸。

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球王最愛烤雞食譜大公開

在眾多健康食材中，美斯最鍾情的料理是「烤雞配根莖類蔬菜」。以下為曾經流出的球王同款餐單份量，各位球迷不妨在觀看今屆世界盃球賽時，一同品嚐美斯最愛的健康味道：

主要食材： 雞腿 4 隻、薯仔 700-800 克、胡蘿蔔 1 束、大蔥 1 根、洋蔥 1 個、蒜頭 4 瓣

調味與油脂： 橄欖油 30 克、鹽少許

多元訓練強化全身肌肉

除了在飲食上下足苦功，美斯的健美體態亦得益於高科技與高質量的鍛鍊。在健身房內，美斯會根據不同的運動方式，配合各式各樣的專業工具來訓練全身肌肉。

透過工具輔助加上正確的訓練動作，不僅能提升訓練的難度，更能深度激活身體平常較少用到的深層肌肉。此外，仰臥起坐（Sit-up）也是美斯每日必做的基礎管理，這項運動不但有助強化核心肌群、增加整體肌肉量，更能全方位鍛鍊背部、腹部及臀部肌肉，讓他至今在球場上對抗年輕球員時，依然擁有恐怖的爆發力與平衡力。

資料來源：綜合資料

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