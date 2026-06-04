47歲河智苑重返舞台！零走樣大曬川字肌 公開6大凍齡秘訣

現年47歲的韓國實力女星河智苑，近日驚喜登上 MBC 音樂節目《Show! 音樂中心》，睽違23年再度重現電影《逆轉人生》主題曲〈Home Run〉的經典舞台。她身穿白色短款上衣搭配白色長褲亮相，不僅大方展現出緊緻的「川字腹肌」，其穩定的唱跳實力更絲毫不輸現役年輕偶像，凍齡外貌隨即引發韓國網民熱烈討論。究竟她是如何做到年過40仍維持完美狀態？以下為大家揭開她的6大保養秘訣！

河智苑6大保養秘訣 不捱餓的健康減重公式

1、南瓜鮮奶作減肥代餐

河智苑在減肥期間非常注重營養均衡，絕不採用極端的節食手段。她會選擇雞胸肉、魚類等優質蛋白質，並以糙米取代白飯、新鮮蔬菜代替醃製配菜，偶爾還會加入少許橄欖油以補充健康脂肪。她最知名的減重小技巧，就是將蒸熟的南瓜加入牛奶與蜂蜜，打成香濃順口的「南瓜鮮奶」（南瓜拿鐵）。這款飲品熱量低、營養價值高，且能帶來極強的飽腹感，是她控制飲食時的得力助手。此外，她亦長期服用蜂王漿，有助改善膚質並提升氣色。

2、堅持清淡低鹽飲食

為了維持上鏡時的最佳狀態，河智苑多年來堅持低鹽飲食，減少攝取過多的調味料，盡量品嚐食物的原味，以避免因高鈉而導致水腫及新陳代謝變差。她偏好蔬菜、優質蛋白與未加工穀物等原型食物，以減輕腸胃負擔。她曾在訪問中透露自己非常喜歡享受美食，因此從不靠捱餓來減重，而是透過調整食材與調味方式，達到健康且有效的體態管理。

3、包保鮮紙跑步逼汗減脂

剛出道時，河智苑的體重曾達到53公斤。為了擁有更符合演員鏡頭需求的身材，她開始對自己展開嚴格管理。她每天早上6時便起床運動，初期甚至會用保鮮紙包裹身體跑步，逼自己排汗減脂，最終成功減至46公斤。雖然過程非常艱辛，但她持之以恆多年後，逐漸愛上了運動帶來的自律與成就感。如今即使不再需要激烈減重，她仍持續進行慢跑、瑜伽及游泳等運動，讓健康生活化。

4、精油按摩配合熱水浸腳

由於經常需要拍攝動作戲，河智苑習慣在身體疲憊時，利用熱水浸腳（泡腳）來放鬆全身，從而促進血液循環並緩解壓力。同時，她亦會搭配香薰精油對肩頸及腰背進行按摩，以舒緩肌肉繃緊、幫助身體消腫。透過內外兼顧休息方式，讓她在忙碌的工作日程中，依然能維持良好的體態與精神狀態，同時能有效預防因壓力引發的肌膚問題。

5、每日攝取3個檸檬

河智苑的雪櫃裏貯存最多的食材就是檸檬，她多年來一直維持着每天攝取約3顆檸檬的習慣。她習慣將檸檬榨汁並加入蜂蜜調味，每天空腹飲用一杯溫熱的檸檬水，幫助促進新陳代謝及改善膚質；甚至連喝酒時也會加入檸檬汁，以減少翌日水腫及宿醉的機會。這個排毒消腫的習慣，讓她的肌膚長年維持透亮光澤，同時亦提升了身體免疫力。

6、冷熱交替法緊緻毛孔

這個獨門的肌膚保養小技巧，源自河智苑的親姐姐。她會在沐浴時先使用含有精油成分的磨砂膏進行全身去角質，但不會立即沖洗，而是直接泡熱水澡（浸浴），讓全身毛孔擴張並充分吸收精油精華。浸完澡後，她會隨即用冷水沖洗全身。這種冷熱交替的方法能刺激並收斂毛孔，大幅提升肌膚的彈性與光滑度，讓全身肌膚看起來更加緊緻且富有光澤，這亦是她維持零毛孔透亮膚質的重要日常步驟。

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