日本膝痛權威推國際認證運動療法！浸浴拉筋啟動良性循環 1招有效縮減輕痛楚

在本港，不少中老年人都深受膝蓋痛楚困擾，過去大多只能依賴服用止痛藥或接受關節內注射藥物來緩解症狀。然而，日本膝痛權威、順天堂大學醫學院附設高齡者醫療中心黑澤尚醫生推薦，患者可嘗試使用「運動療法」。這套療法已獲得國際骨關節炎學會（OARSI）認證為「第一優先採用的治療法」，最大優點是不受時間與場地限制，患者在家中也能自行施行。

善用沐浴時間提升血液循環

健康的膝關節，活動範圍極廣，從筆直伸展的0度，到如同跪坐般深彎的150至155度不等。這段可活動的範圍醫學上稱為「關節可動域」。當市民罹患退化性膝關節炎時，往往會因為害怕疼痛而不知不覺減少屈伸膝蓋，長期缺乏活動會導致可動域變得越來越狹窄，形成惡性循環。若想有效改善膝關節的可動域，伸展運動（拉筋）是不可或缺的工具：

溫熱狀態最宜拉筋

當關節與肌肉在溫熱的狀態下會變得較為柔軟，此時屈伸膝蓋會感到相對輕鬆。在洗澡或浸浴時，人體的血液循環較佳，此時進行伸展操不僅能改善局部新陳代謝，更具有減輕痛楚的實質效果。

前後呼應消除疲勞

在日常運動的前後進行伸展操，分別作為暖身與緩和運動，能顯著提高運動表現並幫助肌肉消除疲勞。透過沐浴拉筋與日常運動的雙管齊下，能讓身體自然變得靈活，從而啟動良性循環。

① 溫熱、蹲下：溫熱膝蓋，雙手扶邊，慢慢蹲下。 ② 停留 10 秒：至無痛極限，扶邊停留 10 秒 (無痛者可蹲坐)。 ③ 慢慢站起：雙手扶邊，慢慢站起來。 ④ 壓膝 10 次：雙手壓膝蓋，伸展 10 次。

浴缸伸展操：針對輕中度患者的復康指南

黑澤尚醫生特別設計了一套在沐浴時進行的伸展操，特別適合膝蓋仍能適度彎曲（即蹲下時臀部下方仍能容納一至兩個拳頭空間）的患者：

熱水溫熱方可起步

退化性膝關節炎發展到一定程度，會慢慢出現膝蓋無法完全伸直或彎曲的「攣縮」症狀。想要治療或預防攣縮，市民可嘗試在浴缸浸浴時進行伸展操。專家強調，做這套伸展操必須使用熱水，務必靜待膝蓋充分溫熱、關節變得柔軟且痛楚緩和後方可開始，其餘不夠溫熱的場合切勿進行。

循序漸進持之以恆

練習時，患者應在膝蓋完全不會感到疼痛的範圍內，將雙腿在熱水中慢慢進行屈曲與伸展。在剛開始嘗試的幾天，關節動起來可能會感到不太順暢，但只要耐心地持續在浴缸內練習，症狀必定會逐步改善。

資料來源：健康2.0

延伸閱讀：增肌減脂居家運動推介！超慢跑3大秘訣護腰又護膝 3招彈力帶訓練提升肌力