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跑鞋要點揀？專家教5大買鞋重點 防膝蓋髖部受傷 水泡/腳趾麻木是警號？

減肥運動
更新時間：13:13 2026-05-15 HKT
發佈時間：13:13 2026-05-15 HKT

跑步是最普及的運動之一，但要跑得舒服又有效，最關鍵是要有一雙合適的跑鞋。穿對鞋子，不僅能提升跑步表現，更可大大減低受傷風險，穿著不合腳的跑鞋，分分鐘引致腳痛膝痛，甚至影響訓練進度。

跑鞋要點揀？2種常見足型對應不同跑鞋

日媒報道，美國專業跑鞋零售商Road Runner Sports銷售總監Jessica Lyons-Quirk指出，一雙不合腳的跑鞋，不僅會增加腳部受傷風險，跑步時膝蓋和髖關節亦可能出現不適。「很多人不單不知道自己的真實尺碼，更分不清自己的腳屬於中性還是需要穩定型，結果多年來承受不必要的傷痛。」穿對適合自己腳型的跑鞋，能有效預防受傷，讓你持續達成訓練目標。

根據跑者的足部活動模式，主要分為2類：

中性跑者（Neutral）

推蹬時身體自然向前，體重均勻分佈，足部能有效吸收地面衝擊，不會過度向內或向外傾斜。

穩定需求跑者（Stability）

推蹬時足部過度向內傾側，著地時足弓塌陷、腳踝過度內旋，容易導致跑步姿勢不穩。

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如何判斷跑鞋是否合腳？

Lyons-Quirk指出，合腳及不合腳會有以下跡象

合腳的跡象

  1. 最長的腳趾與鞋尖之間，約留一個拇指寬度的空間
  2. 腳掌最寬處沒有壓迫或摩擦感
  3. 腳跟穩定貼服，不會滑動
  4. 腳趾能夠自然張開
  5. 足弓獲得舒適而穩固的支撐

不合腳的警號

  1. 跑步後腳部出現水泡、發熱或厚繭
  2. 腳趾麻木或刺痛
  3. 跑步時或跑步後腳、腳踝、膝蓋、髖部疼痛
  4. 腳趾頂到鞋頭，指甲變黑
  5. 跑步時感覺不穩，容易晃動

專業足部測量每2年一次 店內選鞋小技巧

最可靠的方法是到專業跑鞋店，讓店員為你測量。此外，選擇設有完善退貨政策的商店或品牌，便可穿着新鞋在家內以輕鬆的速度實際試跑。以下情況建議尋求專業測量：

  • 剛開始跑步的新手
  • 體重有明顯變化
  • 出現不明原因的疼痛
  • 傷後重返跑步

【同場加映】

由於腳型會隨時間變化，建議每1至2年重新測量一次。店內選鞋小技巧：

1. 下午或傍晚試鞋

腳部經過一天活動會自然輕微腫脹，此時試穿能確保鞋子適應腳部脹大。

2. 帶上舊跑鞋

店員可從鞋底磨損情況，分析你的跑步習慣與步態。

3. 穿着跑步用的襪子

襪子厚度直接影響合腳感，切勿穿厚薄不同的襪子試鞋。

4. 試穿後小跑一段

多數專業店家都容許在店內短距離試跑，親身感受鞋子的反應與舒適度。

 

資料來源：lifehacker

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