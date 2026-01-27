健康減肥｜42歲女曾重達104公斤 靠4招1年大減51公斤 身體年齡回春至27歲

【健康減肥】40歲後代謝慢，減肥注定失敗？台灣一位42歲女醫護人員體重曾達104公斤，後來僅透過實行4個生活習慣，成功在短短一年多減去51kg，身體年齡更由69歲奇蹟回春至27歲。

健康減肥｜42歲女醫護曾重達104kg 兩度減肥失敗告終

衛生福利部彰化醫院在其Facebook專頁指，42歲女醫護人員吳雅婷在2024年6月時，體重一度高達104kg，當時她剛轉換崗位，需要親自面對大眾分享健康資訊。然而，自己破百公斤的體重，無疑是最差的示範，讓她深感氣餒。她坦言：「我自己胖到這麼大隻，還要幫民眾做預防保健、癌症防治，實在一點說服力都沒有。」

隨著年紀增長，她深知肥胖對各器官及關節的負擔，及對生理期及荷爾蒙的影響是很大的，因此她再一次下定決心，再次開始減肥。由於這不是她第一次減肥，20歲時，她就曾靠減肥藥瘦了35公斤，30歲時又靠雞尾酒藥物療法瘦了30公斤，但是都因沒有建立健康的飲食及生活習慣，後來還是復胖。

健康減肥｜靠4招大減51kg 身體年齡回春至27歲

對於減肥的功效，吳雅婷表示：「所有的藥物和保健品，都只是輔助，不是仙丹。」因此，她根據院內減肥班的以下4大飲食原則，徹底調整生活習慣：

1. 建立健康飲食原則

三餐以均衡飲食及原型食物為主，以前每周可能吃3次炸物便當或鹽酥雞，現在則每月最多吃一次。家中若有月餅、蛋糕等點心，她學會「用眼睛吃」，看著家人吃就感到滿足，堅決避免油炸與高糖食物，水果則選擇等低糖品項。

2. 每日走路1小時以上

把運動融入生活是她的核心理念，就算下雨也穿著雨衣出門堅持走路。這件看似小事，卻成為她減肥最大的武器，靠著這個習慣，有效地燃燒脂肪、啟動代謝。

3. 補水

她堅持每天根據「體重（公斤）乘以40c.c.」的計算方式，喝夠足量的水份，這不僅幫助代謝廢物、抑制食慾，還能讓皮膚更有光澤。此外，她偶爾會喝無糖美式咖啡。

4. 維持規律作息

她堅持不熬夜、早睡早起。

憑藉著驚人毅力，吳雅婷亦在歷經一年多的飲食控制與運動計畫後，成功減去51公斤，讓體重下降至53公斤，原本超標的38.3 BMI，也下降至標準水平19.5；體脂率從42.7%降至15.3%；腰圍從95cm減到62cm；內臟脂肪從22下降到1，身體年齡更從69歲回春到27歲。

如今，她能自在穿進S碼褲子，笑稱「走進試衣間都差點哭出來」。這份成就感比任何人的誇獎都更真實，她說：「那一刻，我才真的感受到自己，瘦下來了！」

肥胖恐致9大慢性病 惹4大癌症

根據本港衞生署資料，肥胖會增加患上9種慢性疾病的風險，當中更包括4類癌症：

高血壓 心臟病 高膽固醇 糖尿病 腦血管病 膽囊病 骨關節炎 睡眠窒息症 部分癌症（乳腺癌、前列腺癌、結腸直腸癌及子宮內膜癌）

如何進食可達至理想體重？

要想達到理想體重，衞生署建議可循均衡飲食、保持恆常體能活動入手，具體做法如下：

1. 均衡飲食

多選購不同種類的食材，以達到營養均衡；

避免選擇高脂食材（如以低脂或脫脂奶取代全脂奶、瘦肉取代肥腩肉、禽肉須去皮）；

減少進食加工高脂食物，如罐頭午餐肉︑香腸；

避免進食高糖或高脂肪的食物和飲料，包括油炸食物(如炸豬扒、炸雞翼、炸薯條) 、零食(如糖果、朱古力、含糖分的飲品和薯片)和甜品 (如雪糕、芒果布甸)等；

烹調食物時可採用蒸、煮、焗、焯和少油快炒等低脂的烹調方法；

每天3餐要定時，分量要適中。

每餐吃最多穀物類、多吃蔬菜及水果︑吃適量肉、魚、蛋及代替品。

主餐之間可吃適量健康小食，例如水果︑烚雞蛋。

2. 恆常進行體能活動

建議成人每周累積最少150分鐘的中等強度的帶氧體能活動，以促進身體健康。

一向沒有運動習慣的長期病患者及長者，可先徵詢醫生的意見。

請緊記要持之以恆勤做運動及注意飲食，才可有效控制體重。

資料來源：衛生福利部彰化醫院、衞生署

