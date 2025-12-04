全球肥胖人口突破10億 世衛首度有條件推薦「瘦瘦針」減肥 建議須符合2原則
發佈時間：19:05 2025-12-04 HKT
肥胖症是一種慢性復發性疾病，全球受影響人口已超過10億，為應對肥胖所帶來的日益嚴峻全球健康挑戰，世界衛生組織（WHO）首次「有條件推薦」使用俗稱「瘦瘦針」的GLP-1藥物輔助減肥，治療肥胖症。同時建議配合健康飲食及運動等多項措施，持續使用至少6個月，即可見到成效。
世衛首推「瘦瘦針」助減重6個月見效 1類人忌使用
世界衛生組織（WHO）周一（1日）在《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表指，「瘦瘦針」（GLP-1藥物）可帶來具有臨床意義的體重減輕和廣泛的代謝益處，並正式「有條件推薦」可使用「瘦瘦針」減肥。不過，WHO在這份指引中提出以下2項核心建議：
- 除了孕婦以外，對於體重指數（BMI）≥30 的成人肥胖者，GLP-1療法可作為長期治療方案，建議持續使用6個月或以上，可帶來約5-15%體重下降，屬臨床上可觀的減重效果，但須建立在醫療安全監測、完整評估與成本可近性的前提下屬於。
- 使用GLP-1的肥胖患者，應該以飲食計畫、運動目標、控制熱量攝取及定期追蹤等系統化行為作介入的第一步。
瘦瘦針可避免肥胖引發的併發症？
世衛總幹事譚德塞指出，肥胖症是一項重大的全球健康挑戰，屬於複雜的慢性病，亦是引發心血管疾病、第2型糖尿病及某些癌症等非傳染性疾病的主因，更會導致傳染病患者的預後較差。除了健康影響，預估至2030年，肥胖相關的全球經濟成本將達到每年3萬億美元。他強調，雖然僅靠藥物無法解決這場全球健康危機，但GLP-1療法可協助數百萬人對抗肥胖、減少相關危害，並有助於控制因肥胖及其併發症而不斷攀升的醫療成本。
儘管GLP-1療法是目前成人肥胖症的一線高效治療選項，這份世衛指引也明確指出，單靠藥物無法根治問題。世衛亦表示，肥胖不僅是個人課題，更是社會性挑戰，即使加速擴大生產，預估至2030年，GLP-1療法所能涵蓋的患者仍不到總數的10%，因此需要跨部門的協同行動，呼籲全球社會考慮採取集中採購、分級定價、自願授權等策略，以擴大藥物的可及性。
肥胖可致9大慢性病 嚴重恐患4大癌症
到底肥胖對身體有甚麼影響？根據本港衞生署資料，肥胖會增加患上9種慢性疾病的風險：
過度肥胖有機會引發以下疾病：
- 高血壓
- 心臟病
- 高膽固醇
- 糖尿病
- 腦血管病
- 膽囊病
- 骨關節炎
- 睡眠窒息症
- 部分癌症（乳腺癌、前列腺癌、結腸直腸癌及子宮內膜癌）
如何進食可達至理想體重？
要想達到理想體重，衞生署建議可循均衡飲食、保持恆常體能活動入手，具體做法如下：
1. 均衡飲食
- 多選購不同種類的食材，以達到營養均衡；
- 避免選擇高脂食材（如以低脂或脫脂奶取代全脂奶、瘦肉取代肥腩肉、禽肉須去皮）；
- 減少進食加工高脂食物，如罐頭午餐肉︑香腸；
- 避免進食高糖或高脂肪的食物和飲料，包括油炸食物(如炸豬扒、炸雞翼、炸薯條) 、零食(如糖果、朱古力、含糖分的飲品和薯片)和甜品 (如雪糕、芒果布甸)等；
- 烹調食物時可採用蒸、煮、焗、焯和少油快炒等低脂的烹調方法；
- 每天3餐要定時，分量要適中。
- 每餐吃最多穀物類、多吃蔬菜及水果︑吃適量肉、魚、蛋及代替品。
- 主餐之間可吃適量健康小食，例如水果︑烚雞蛋。
2. 恆常進行體能活動
- 建議成人每周累積最少150分鐘的中等強度的帶氧體能活動，以促進身體健康。
- 一向沒有運動習慣的長期病患者及長者，可先徵詢醫生的意見。
- 請緊記要持之以恆勤做運動及注意飲食，才可有效控制體重。
