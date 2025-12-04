全球肥胖人口突破10億 世衛首度有條件推薦「瘦瘦針」減肥 建議須符合2原則

肥胖症是一種慢性復發性疾病，全球受影響人口已超過10億，為應對肥胖所帶來的日益嚴峻全球健康挑戰，世界衛生組織（WHO）首次「有條件推薦」使用俗稱「瘦瘦針」的GLP-1藥物輔助減肥，治療肥胖症。同時建議配合健康飲食及運動等多項措施，持續使用至少6個月，即可見到成效。

世衛首推「瘦瘦針」助減重6個月見效 1類人忌使用

世界衛生組織（WHO）周一（1日）在《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表指，「瘦瘦針」（GLP-1藥物）可帶來具有臨床意義的體重減輕和廣泛的代謝益處，並正式「有條件推薦」可使用「瘦瘦針」減肥。不過，WHO在這份指引中提出以下2項核心建議：

除了孕婦以外 ，對於體重指數（BMI）≥30 的成人肥胖者，GLP-1療法可作為長期治療方案，建議持續使用6個月或以上，可帶來約5-15%體重下降，屬臨床上可觀的減重效果，但須建立在醫療安全監測、完整評估與成本可近性的前提下屬於。

，對於體重指數（BMI）≥30 的成人肥胖者，GLP-1療法可作為長期治療方案，建議持續使用6個月或以上，可帶來約5-15%體重下降，屬臨床上可觀的減重效果，但須建立在醫療安全監測、完整評估與成本可近性的前提下屬於。 使用GLP-1的肥胖患者，應該以飲食計畫、運動目標、控制熱量攝取及定期追蹤等系統化行為作介入的第一步。

瘦瘦針可避免肥胖引發的併發症？

世衛總幹事譚德塞指出，肥胖症是一項重大的全球健康挑戰，屬於複雜的慢性病，亦是引發心血管疾病、第2型糖尿病及某些癌症等非傳染性疾病的主因，更會導致傳染病患者的預後較差。除了健康影響，預估至2030年，肥胖相關的全球經濟成本將達到每年3萬億美元。他強調，雖然僅靠藥物無法解決這場全球健康危機，但GLP-1療法可協助數百萬人對抗肥胖、減少相關危害，並有助於控制因肥胖及其併發症而不斷攀升的醫療成本。

儘管GLP-1療法是目前成人肥胖症的一線高效治療選項，這份世衛指引也明確指出，單靠藥物無法根治問題。世衛亦表示，肥胖不僅是個人課題，更是社會性挑戰，即使加速擴大生產，預估至2030年，GLP-1療法所能涵蓋的患者仍不到總數的10%，因此需要跨部門的協同行動，呼籲全球社會考慮採取集中採購、分級定價、自願授權等策略，以擴大藥物的可及性。

肥胖可致9大慢性病 嚴重恐患4大癌症

到底肥胖對身體有甚麼影響？根據本港衞生署資料，肥胖會增加患上9種慢性疾病的風險：

過度肥胖有機會引發以下疾病：

高血壓

心臟病

高膽固醇

糖尿病

腦血管病

膽囊病

骨關節炎

睡眠窒息症

部分癌症（乳腺癌、前列腺癌、結腸直腸癌及子宮內膜癌）

如何進食可達至理想體重？

要想達到理想體重，衞生署建議可循均衡飲食、保持恆常體能活動入手，具體做法如下：

1. 均衡飲食

多選購不同種類的食材，以達到營養均衡；

避免選擇高脂食材（如以低脂或脫脂奶取代全脂奶、瘦肉取代肥腩肉、禽肉須去皮）；

減少進食加工高脂食物，如罐頭午餐肉︑香腸；

避免進食高糖或高脂肪的食物和飲料，包括油炸食物(如炸豬扒、炸雞翼、炸薯條) 、零食(如糖果、朱古力、含糖分的飲品和薯片)和甜品 (如雪糕、芒果布甸)等；

烹調食物時可採用蒸、煮、焗、焯和少油快炒等低脂的烹調方法；

每天3餐要定時，分量要適中。

每餐吃最多穀物類、多吃蔬菜及水果︑吃適量肉、魚、蛋及代替品。

主餐之間可吃適量健康小食，例如水果︑烚雞蛋。

2. 恆常進行體能活動

建議成人每周累積最少150分鐘的中等強度的帶氧體能活動，以促進身體健康。

一向沒有運動習慣的長期病患者及長者，可先徵詢醫生的意見。

請緊記要持之以恆勤做運動及注意飲食，才可有效控制體重。

資料來源：世界衛生組織（WHO）、《美國醫學會雜誌》（JAMA）、衞生署、衞生署

延伸閱讀：醫生揭脂肪最怕8種蔬菜！減肥吃椰菜花飯最好？第1名不是番茄青瓜？

---

相關文章：

BMI非肥胖唯一標準！醫生揭11種肥胖類型 拆解飲食調整/治療方法

減肥飲食｜如何4個月減6kg？專家推薦3款天然蔬果汁 這時機飲用體重不反彈

減肥｜日本醫生實測飽住減肚腩！2個月減6kg踢走內臟脂肪 更可吃零食

「10大最有效減肥法」排行榜 呼吸都會瘦？戒1食物半年減10kg？懶人瘦身選哪種？