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李嘉誠基金會請全港外傭周日看《反斗奇兵5》 獲免費爆谷及紀念品 即睇報名方法

ESG
更新時間：12:45 2026-08-04 HKT
發佈時間：12:45 2026-08-04 HKT

李嘉誠基金會宣布，聯同迪士尼公司舉辦《反斗奇兵5》（Toy Story 5）電影放映會，並邀請超過2.4萬名外傭免費入場睇戲，答謝她們默默為香港家庭的付出。

是次放映會將為外傭帶來迪士尼與彼思（Pixar）的最新動畫巨製《反斗奇兵5》，大會將於戲院內免費提供爆谷與飲品，香港迪士尼亦會向入場的外傭送贈紀念品。

過去三年惠及1.3萬外傭

李嘉誠基金會多年來與迪士尼緊密合作，過去三年間已先後邀請合共約1.3萬名外籍家庭傭工到香港迪士尼遊玩。基金會感謝迪士尼今年特別大力支持這計劃，讓更多外傭能夠受惠。

📌活動詳情

日期： 8月份一連四個星期日（8月9日、16日、23日和30日）
受惠人數： 逾24,000名外籍家庭傭工
地點： 六間百老匯院線旗下指定戲院 

  1. 荃灣百老匯戲院
  2. 太古城 MOViE MOViE Cityplaza
  3. 旺角朗豪坊 GALA CINEMA
  4. 觀塘apm B+ cinema
  5. 中環PALACE ifc
  6. 元朗 YOHO MALL MY CINEMA

📌 報名方法

於8月5日晚上9時正到訪https://s.klook.com/lksf_toystory5，或登入「李嘉誠基金會」Facebook專頁https://www.facebook.com/lksforg/最新貼文內連結，前往第三方平台登記，選擇心儀日期、時間及戲院，即可取得專屬QR Code入場，名額有限，先到先得。


 

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