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長建旗下英國Northumbrian Water獲頒「年度水務公司」最高榮譽 今年屢奪獎項

ESG
更新時間：15:49 2026-07-29 HKT
發佈時間：15:49 2026-07-29 HKT

長江基建（1038）表示，旗下英國Northumbrian Water日前獲頒「年度水務公司」的最高榮譽，以及另外三個獎項。

獎項來自英國公用事業界別權威媒體《Utility Week》主辦的Water Industry Awards頒獎禮，今年Northumbrian Water囊括「年度水務公司」、「年度資產管理計劃」優勝者、「年度污水處理項目」高度表揚獎，以及「水務創新」高度表揚獎。

曾兩奪「公用事業界奧斯卡」

事實上，Northumbrian Water亦曾在該媒體另一被譽為公用事業界「奧斯卡獎」的Utility Week Awards中，兩奪「年度公用事業公司」的最高殊榮，在電力、氣體、水務等眾多跨界別公用事業中脫穎而出。該公司於今年上半年已連獲業界殊榮，包括英國水務消費者委員會的「英國最可信賴水務公司」美譽；在英國水務監管機構Ofwat的「客戶滿意度和體驗評估」中位列全國第一；以及成為全球首家獲頒發ISO 56001創新管理Kitemark認證的水務公司。

相關新聞：長建旗下Northumbrian Water成英國最可信賴水務公司

長建：英國成員公司歷來囊括近30獎項

長江基建指，其英國成員公司是《Utility Week》頒獎禮的常客，Northumbrian Water連同Northern Gas Networks、Wales and West Utilities及UK Power Networks，歷年來曾在Utility Week Awards囊括近30個獎項，當中包括合共7屆「年度公用事業公司」的榮譽。

Northumbrian Water於2011年成為長建的成員公司，是該集團在英國投資項目中的主要溢利貢獻者之一。該水務公司是英格蘭及威爾斯10家受規管食水及污水處理公司之一，供水網絡總長度約2.64萬公里，污水網絡長約3.02萬公里。Northumbrian Water的主要業務乃為英格蘭東北部270萬人口，以及埃塞克斯郡及薩福克郡合共超過200萬個物業，提供食水及污水處理服務。

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