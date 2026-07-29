AI毀滅人類的溫柔方法（二）——當共濟變成計數｜林一一

有個客喺柴灣有幢工廈，樓齡舊，貼住海邊。今年續保，保費比舊年貴四成，仲將好多水浸相關保障直接除名唔保。「一一，你幫我份ESG報告加多兩章講我哋幾environmentally friendly，續保、續banking facility好睇返啲，你估保險公司會唔會肯cut少啲唔保項目？」

我唯有慢慢同佢解釋：份報告改到幾靚都救唔到你。因為批你保費嗰個唔係人，係一個model。佢睇嘅唔係你幾environmentally friendly，係你幢樓貼海邊幾多米、地面海拔幾高、過去十年浸過幾多次。你出十章「本公司致力可持續發展」，佢一個字都唔會讀。

上一篇我留低一條問題：面對一個計算一切、判你死刑都唔使解釋嘅model，我哋仲有冇嘢可以做？我個答案係：有，不過未必係你想像嗰隻。

保險本來係一場「唔知道」

保險嘅底層唔係精算，係「共濟」：一班人夾錢，攤分一個冇人知會落喺邊個頭上嘅風險。成件事就係三個字——唔知道。因為冇人知邊間屋會火燭、邊個聽日會撞車，大家先至肯夾埋一份。保險嘅道德基礎，係一層「無知之幕」。

（講清楚：扯甩呢層幕嘅其實係「預測精度」，AI只係令佢平咗、快咗、去到逐幢樓嘅粒度。冇AI一樣會發生，只係慢好多。）

當個model計得到逐幢樓嘅精準風險，件事就變咗質。低風險嗰班會即刻醒起：點解我要補貼你哋班住海邊嘅？佢哋一退出，剩返嗰班高風險根本共濟唔到——因為大家一樣咁高危。保費飛上天，然後冇人保得起。

學界有兩個對打嘅概念：「精算公平」（actuarial fairness）話你嘅風險你找數至叫公平；「共濟公平」（solidarity）就話，保險嘅意義正正在於低風險補貼高風險。前者聽落合理，但佢係後者嘅死亡證——因為保險由頭到尾都唔係關於公平，係關於分擔。

法國學者François Ewald講得好白：保險係現代社會將「命運」變成「連帶責任」嘅發明。而精準預測做緊嘅，就係打返回原形，各安天命。德國2009年立法禁止保險公司攞你嘅基因測試結果定保費，英國用政府同業界嘅約章做同一件事，加拿大2017年亦有專門立法。點解要禁？就係驚「預測得太準」——驗到你高危就狂加保費甚至唔保你，共濟即冧。監管寧願逼保險公司「扮唔知」，都要保住個池。

但呢個類比有個位接唔實，我要老實講。禁用基因資料嘅理由，好大部分係「你改唔到」。一幢樓唔同：地面墊得高、機電搬得上樓、防水閘裝得到。風險改得郁，逼保險公司扮唔知嘅理據就弱好多——因為你其實補貼緊「唔肯改」。

真正嘅問題係：改造要錢。所以個model最後懲罰緊嘅唔淨止係「高風險」，係「冇錢改造嘅高風險」。

公道啲講：個model唔係淨係殺你

風險定價唔止係死刑判決，佢同時係最有效嘅調適誘因。冇價格訊號，冇人會掏錢做防洪工程。

美國嘅NFIP就係活教材。呢個聯邦洪水保險計劃保費長期低於精算水平，欠住聯邦200億美金。學界一路批評：正因為保費太平，先養出「浸完再起、起完再浸」，亦令業主冇動力做防洪改善。假嘅共濟，補貼咗災難。所以FEMA由2021年推Risk Rating 2.0，改用逐幢樓風險定價，結果保費急升、州政府入稟告FEMA。

呢件事冇好人壞人。你要價格講真話，就會有人畀唔起；你要人人畀得起，就要有人講假話。所以問題唔係「應唔應該精準定價」，而係佢嚟得太急、冇過渡期、亦冇同公共工程配套。

兩件真係有用嘅事

第一，唔好再做表面功夫，要郁就郁真嘢。我同柴灣個客講：慳返嗰筆想畀我加報告嘅錢，攞去做防水浸工程。地面墊高、電掣房搬上樓、防水閘裝好。個model係全世界最誠實嘅嘢，你呃佢唔到，但你改得郁佢。而且要證明得到——工程圖則、地台標高、索償紀錄，係model讀得明嘅語言。份ESG報告唔係。

呢樣嘢徹底掉轉咗我哋成行嘅工作。過去我哋幫客「管理個score」；而家真正值錢嗰樣，係幫客改個underlying reality，再用model聽得明嘅方式證明返出嚟。前者AI三分鐘做完，後者AI一世做唔到——因為佢要郁真實世界。

第二，太大嘅風險，答案從來唔係個人努力。你間廠墊高咗一米，隔籬成條街照樣浸，你一樣入唔到貨、返唔到工。呢種風險物理上就係共用嘅。上一篇提過嘅FAIR Plan做得差，因為佢淨係做咗「夾錢」，冇做「減風險」。真正work嘅版本要三樣一齊：公共工程減低實際風險；將減咗嘅風險變成保險公司肯認嘅證據；過渡期有機制頂住。

美國FEMA有個Community Rating System：成個社區做好防洪管理，全社區保費一齊有折，最多平四成半——將「集體行動」直接接駁落「個人荷包」。你唔使叫人有公德心，淨係要令佢計到條數。

咁邊個找數？

呢條先係我啲客真正卡住嗰度。做改造嘅係業主，即時受益嘅係租客。業主計：我出300萬，租金加唔加得返？租客計：我租3年，點解要我出錢改一幢唔係我嘅樓？兩邊都等對方郁。

再落一層：好多舊工廈係分層業權，幾十個業主，有啲揾唔到人，有啲已經移民。呢堵牆香港所有舊樓大維修都撞過，同ESG完全無關，但佢決定咗你間廠十年後仲保唔保得到。

唔係唔識夾錢 係夾唔到嗰啲夾唔埋

公道說話：香港喺公共防洪做得幾好。全港水浸黑點由1995年嘅九十個減到近年得返幾個，大坑東、跑馬地嘅蓄洪池，荃灣同港島西嘅排水隧道，都係實打實嘅集體基建。

問題喺私人樓宇。政府做得郁馬路同公共渠，但做唔郁你幢樓嘅電掣房喺地下、地台低過街、冇防水閘。呢部分嘅決策權喺業主同法團手上。所以真正嘅風險唔係「政府唔做嘢」，係一條斷咗嘅接駁線：公共工程減咗嘅風險，冇人幫你接埋，冇人幫你向保險公司證明。

我最擔心係反應嘅形態。當呢件事真係嚟到，我哋嘅標準動作大概係：成立跨部門工作小組、出諮詢文件、開幾場咨詢會。全部都係「出多份文件」——即係救唔到柴灣個客嗰樣嘢。用一個「文件問題」嘅解法，去應對一個「混凝土問題」。

個model唔恨你，佢淨係喺度等

我最後同柴灣個客講：你想我加靚份報告，我可以照收你錢照加。但你同我都清楚，嗰份嘢係做畀人睇，唔係做畀個model睇。而最終決定你生死嗰個，係個model。

佢問：咁我到底點算？我答：一，自己幢樓做返實事保護佢，令個預測唔再啱。二，唔好一個人企喺度，同成條街嘅業主夾埋，去同渠務署傾排水工程，降低成區嘅水浸機會。

兩條路都貴、都慢、都要求你信任一班你控制唔到嘅人。佢冇出聲。我心知佢會揀第三條：返去搵過個肯幫佢改報告嘅顧問，三千蚊嗰隻。

林一一