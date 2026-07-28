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太古地產可持續發展擴至構建社區 環境績效約章參與創新高

ESG
更新時間：09:35 2026-07-28 HKT
發佈時間：09:35 2026-07-28 HKT

太古地產（1972）過去5年與寫字樓租戶訂立「環境績效約章（GPP）」，着力提升節能、節水、減廢等效益，至今已有逾70%面積的租戶參與，創歷來新高。太古地產副董事—辦公樓業務（香港）李頌妍表示，該集團推動可持續發展工作已刻在其DNA之中，包括去年起在香港寫字樓的標準租約加入指定綠色條款，而隨着企業參與度日漸積極，雙方共同制訂的GPP指標，亦從減碳層面擴至構建社區。

太古地產的「環境績效約章」計劃，為業主與租戶建立以表現為本的框架，共同實現可持續發展目標。李頌妍指出，目前香港及內地寫字樓已有逾70%可出租面積的租戶參與，「（長遠）都想100%參與，每個太古地產租戶係GPP成員，去追求自己可持續發展要求」，有關計劃近年亦因應企業需求，開始擴大合作層面，至更多「範圍三（Scope 3）」減碳目標及社區關懷工作。

試行寫字樓回收抹手紙

她舉例指，正試行在寫字樓回收用過的抹手紙，循環再造成紙品，並應用於寫字樓日常營運中，至今旗下太古坊10幢寫字樓中已有7幢參與計劃；另外其智能環保餐具計劃，正協助租戶在舉辦會議及活動時，減少使用即棄用品。對於企業關注身心健康的工作，她稱，今年GPP亦新增多項非減碳的措施，包括設立室內空氣質素評分、透過專屬平台鼓勵租戶員工參與的義工活動等。

李頌妍表示，隨着企業參與度日漸積極，雙方共同制訂的GPP指標，亦從減碳層面擴至構建社區。
李頌妍表示，隨着企業參與度日漸積極，雙方共同制訂的GPP指標，亦從減碳層面擴至構建社區。

李頌妍表示，去年起太古地產在香港洽租時，已在標準租約加入指定綠色條款，並鼓勵租戶加入GPP。她指出「環境績效約章」相較「綠色租約」更能落地，並具有更多彈性，其優點是按照租戶本身的需求，共同推動目標，形容是較傳統綠色租約更走前一步。

她續稱，雖然GPP沒有硬性的租務條款要求，但租戶仍積極參與，並說：「租戶自己都覺得right thing to do（做正確的事），需要更多知識交流，遠比Incentive（激勵措施）吸引佢哋更有用」，並指過去一年多達90%租戶成功提升或維持其評級，當中19個租戶獲得最高的鉑金評級。

「環境績效約章」適用於太古地產寫字樓整個租賃周期，全面涵蓋租戶裝修及日常營運兩大核心範疇，協助租戶提升其節能、節水和減廢績效。租戶如提交用電、用水及廢物相關數據，並根據計劃評分標準獲80分或以上，便可取得最高的鉑金評級。

助租戶節能節水減廢

太古地產披露，上年度參與「環境績效約章」的香港及內地租戶合共有256間公司。在香港租戶方面，期內合共減少約39.4萬千瓦時用電量，相當於120個家庭一年用電量；節省約1000立方米用水量，相當於逾1.8萬次淋浴的用水；並透過回收措施，避免棄置逾270噸廢物至堆填區。該集團又指，自GPP成立以來，香港租戶在能源及用水效益提升10%，廢物分流率亦上升5個百分點。

太古地產早前較原定計劃提前6年達成其「2030可持續發展願景」，遂於今年進一步推出「2050可持續發展願景及策略」，以構建全球最可持續社區為願景。其中太古亦已提前達成2030年70%面積的租戶簽署GPP的目標，目前定於2035年前有關比例提升至80%。

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