煤氣公司出席聯合國論壇 講解綠色甲醇可持續交通方案

中華煤氣（003）公佈，旗下合資公司VENEX Company Limited（VENEX），獲選為《2026全球可持續交通優秀實踐案例》，是今次發布的唯一香港企業。煤氣公司本月又應邀出席聯合國一個會議，分享其以沙漠灌木廢棄物製造綠色甲醇，並促進當地沙漠治理及社區循環經濟發展的優秀實踐案例，支持可持續交通能源發展。

聯合國本月初於紐約總部舉行「可持續發展高級別政治論壇」，其中土庫曼斯坦常駐聯合國代表團、中國常駐聯合國代表團、中國國際可持續交通創新和知識中心，在7月8日聯合主辦周邊會議，以「推進聯合國可持續交通十年 (2026-2035年)：夥伴關係、數據驅動、協調行動，加快落實 2030 年可持續發展議程」為主題，匯集並推廣全球各地的可持續交通方案。

沙漠灌木廢枝變綠色甲醇原料

應邀出席會議的煤氣公司營運總裁—綠色燃料及化工暨集團技術總裁岑文輝，介紹VENEX積極參與可持續交通的發展。他指出，VENEX 位於內蒙古的綠色甲醇生產基地因地制宜，向當地社區回收修剪沙柳等沙漠灌木時產生的廢枝，把生物質廢棄物轉化為綠色甲醇原料。此模式既支持沙漠地帶的社區循環經濟，又為國際航運提供了低碳能源選擇。

藉香港獨特優勢續聯通全球市場

岑文輝表示，VENEX的可持續發展創新獲得國內外認可。內蒙古生產基地取得歐盟 ISCC EU 及 ISCC PLUS 兩項國際認證，上月亦獲得「全球可持續交通燃料評估體系」（GSTC）認證。期望VENEX持續優化生產技術，為全球可持續交通發展提供可行的實踐方案。VENEX未來將依托香港作為國際航運樞紐的獨特優勢，持續聯通全球市場，供應符合國際標準的綠色甲醇產品，支持國際航運的可持續發展。