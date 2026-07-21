恒生偕公益金推「恒生銀髮學院」 教長者AI及防騙知識 料首年800人受惠

恒生銀行宣布，與香港公益金及四間社福機構攜手推出「恒生銀髮學院」，旨在為長者打造共享學習及連結社區的平台，並因應他們的需求變化提供適切支援。學院預計首年可惠及最少800名65歲或以上長者。

恒生銀髮學院設三大福祉框架

是次合作的四間社區夥伴包括基督教香港信義會社會服務部、聖雅各福群會、救世軍及循道衛理楊震社會服務處。恒生表示，學院的課程及活動將圍繞長者三大福祉框架展開：

身體健康：引入匹克球、躲避盤、泰拳入門、芬蘭木柱投擲等新興運動及普拉提，鼓勵長者保持活力與建立健康習慣。

精神及社交健康：透過影片剪接、人工智能（AI）基礎及韓國文化入門等課程，助長者開拓視野並促進同儕支援。

財務健康：聚焦防騙教育與數碼共融，由恒生反欺詐管理及數碼銀行團隊主講工作坊。

此外，學院將於10月起安排受訓長者擔任導賞員，帶領逾240名長者實地考察中環金融地標，藉此加深對香港金融歷史及防騙知識的了解。

孫玉菡：政商民三方協作應對高齡化

日前恒生與香港公益金舉行啟動禮，由勞工及福利局局長孫玉菡擔任主禮嘉賓。 孫玉菡表示，面對人口高齡化帶來的挑戰，單靠政府資源難以面面俱到，必須透過「政、商、民」三方緊密協作，把挑戰轉化為社會的新動能。

恒生行政總裁林慧虹表示，恒生銀髮學院結合恒生的金融專業及社區夥伴的支持，協助長者更容易融入數碼世界、學習應用人工智能、掌握防騙技巧，並透過多元活動，促進身體、精神及財務健康，讓長者更安心連接未來。

長者陷投資騙局增 人均損失101萬元

防騙教育成為課程重點，與近年長者屢遇騙案息息相關。警方數據顯示，今年首5個月錄得逾1.6萬宗騙案，損失金額高達29.4億元。雖然平均每月騙案數字較去年下半年微跌，但長者墮入投資騙局的情況卻更趨嚴重。

今年首5個月，共有562名長者誤墮投資陷阱，涉款達5.6億元。值得留意的是，長者在投資騙案中的人均損失金額，已由去年的82萬元急增至今年的101萬元，反映加強長者財務安全感及理財知識的必要性。

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