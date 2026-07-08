Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花旗香港「全球義工日」探訪元朗過渡性房屋 安裝防滑條降長者跌倒風險

ESG
更新時間：17:28 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:28 2026-07-08 HKT

花旗集團於6月舉行年度「全球義工日」。在香港，花旗集團日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿，以及香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉，聯同香港管理層義工團隊，早前與香港紅十字會合作，到訪元朗一個過渡性房屋項目。

活動期間，義工於屋苑大樓公共空間協助準備及安裝防滑條，以降低居民(尤其是長者)跌倒的風險。相關措施回應雨季及颱風期間，因屋苑原有設計限制而衍生的安全需要，以提升社區韌性，支援弱勢社群。

花旗集團基金亦就大埔火災事故向香港紅十字會作出捐助，以支持其災後支援及復原工作。今年六月，花旗香港義工參與30 項社區服務活動，與多間本地社福機構合作，包括成長希望基金會、樂餉社、惜食堂、救狗之家、香港紅十字會及東華三院等。服務範疇涵蓋青年就業支援、傷健共融、社區備餐、為基層家庭包裝捐贈食糧、提升防災準備、以及動物福利教育等。

「全球義工日」自 2006 年開始，是花旗集團舉辦的年度旗艦義工活動，彰顯集團致力應對社會挑戰和關懷社區的承諾。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
01:25
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
1小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
7小時前
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
影視圈
6小時前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
8小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
9小時前
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
13小時前
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
影視圈
3小時前