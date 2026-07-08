花旗香港「全球義工日」探訪元朗過渡性房屋 安裝防滑條降長者跌倒風險

花旗集團於6月舉行年度「全球義工日」。在香港，花旗集團日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿，以及香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉，聯同香港管理層義工團隊，早前與香港紅十字會合作，到訪元朗一個過渡性房屋項目。

活動期間，義工於屋苑大樓公共空間協助準備及安裝防滑條，以降低居民(尤其是長者)跌倒的風險。相關措施回應雨季及颱風期間，因屋苑原有設計限制而衍生的安全需要，以提升社區韌性，支援弱勢社群。

花旗集團基金亦就大埔火災事故向香港紅十字會作出捐助，以支持其災後支援及復原工作。今年六月，花旗香港義工參與30 項社區服務活動，與多間本地社福機構合作，包括成長希望基金會、樂餉社、惜食堂、救狗之家、香港紅十字會及東華三院等。服務範疇涵蓋青年就業支援、傷健共融、社區備餐、為基層家庭包裝捐贈食糧、提升防災準備、以及動物福利教育等。

「全球義工日」自 2006 年開始，是花旗集團舉辦的年度旗艦義工活動，彰顯集團致力應對社會挑戰和關懷社區的承諾。