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屈臣氏倪文玲籲業界將AI視為CEO策略 「真正推動轉型是領袖的決心」

ESG
更新時間：19:57 2026-06-25 HKT
發佈時間：19:57 2026-06-25 HKT

屈臣氏集團行政總裁倪文玲於消費品論壇全球峰會上，呼籲業界需將AI轉型視為企業的「CEO策略」，而非單純的資訊科技（IT）項目。

局限IT部門難發揮成效

倪文玲指出，許多企業已識別出AI的應用場景，但阻礙其廣泛應用的關鍵往往在於企業文化及系統設計，而非技術層面。她強調，企業不會因為引入AI而自動轉型，「真正推動轉型的是領袖的決心與行動。她解釋，如AI應用僅局限於IT部門，難以發揮成效，因此必須透過各部門橫向通力合作，將AI融入日常工作流程與決策機制。

推靈活應變方程式 「活性=加速-阻力」

她同時在會上提出一套靈活應變方程式，「活性（Agility）等於加速（Acceleration）減去阻力（Friction）」，解釋企業往往過度投資於提升速度，卻忽略消除部門壁壘及冗長決策等內部「阻力」，導致AI項目長期停滯於試驗階段。

對於未來零售發展，她期望零售將變得更人性化，科技將退居幕後，最終留在顧客心中的是品牌帶來的體驗與感受，而非系統本身有多先進。

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