中銀香港慶回歸29周年 贊助3日免費搭電車 支持多項文體教育項目

中銀香港公佈，為熱烈慶祝香港特區成立29周年，聯同社會各界推出一系列慶賀活動，涵蓋惠民出行、文化藝術、體育發展、綠色轉型各個範疇。

夥4中資機構贊助免費乘車日

中銀香港聯同其他四家中資機構一同支持香港中國企業協會舉辦「慶祝香港特別行政區成立29周年暨中企服務進社區電車免費乘車日」活動，讓全港市民在7月

1日至3日期間，一連三日無限次免費搭乘電車。

文化藝術方面，由中銀香港與香港董氏慈善基金會贊助，香港弦樂團將於7月8日呈獻《弦繫29 載·心世界》音樂會，由著名指揮家楊洋指揮、樂團創辦人兼小提琴家姚珏親自擔任獨奏，演繹一系列兼具民族傳統與國際視野的經典曲目。

「中國銀行（香港）呈獻：香港故宮演藝節目《紅磚的口琴之旅》」將於7月4日在香港故宮文化博物館2樓南中庭舉行，由五位年輕口琴樂手所組成的樂團RedBricks 以和弦口琴、低音口琴和半音階口琴呈獻多首精選樂章。

推動多項體育綠色轉型活動

為推動香港基層體育高質量發展，由中銀香港贊助、中華全國體育基金會與澳門霍英東基金會聯合發起，香港地區體育會聯會主辦的「強基計劃」─ 冠軍搖籃中國銀行（香港）基層體育培訓課程將於6月29日啟動。

另外，中銀香港自2021年起資助朗晴慈善企業推出「邁向碳中和」計劃，在香港和大灣區內地城市組織不同類型的青少年碳中和交流活動，計劃將於7月4日舉行「邁向碳中和灣區行動暨說好綠色故事」頒獎典禮，表彰今年在環保教育和創意傳播方面的優秀作品和個人，並展示碳中和作品。中銀香港資助由團結香港基金主辦的「國家‧識見」小學人文科閱讀獎勵計劃將於7月10日舉行頒獎典禮，嘉許表現卓越的學生及積極參與的學校。