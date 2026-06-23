許正宇稱港已訂下2035年前減碳50%目標 正建立可持續金融分類框架

財經事務及庫務局局長許正宇今日出席「The Greenway 2026」論壇致辭時表示，香港已訂下2035年前減碳50%及2050年前達至碳中和的目標。

許正宇指出，香港是全球最大跨境財富管理中心，亦是全球最大離岸人民幣業務樞紐。去年在港發行或安排的綠色及可持續債務總額超過760億美元，其中債券約380億美元，佔地區總額40%。上月財政部首次在港發行人民幣綠色主權債券。

近年發行258億美元政府綠色債

許正宇表示，政府自2019年起已發行約258億美元等值政府綠色債券。去年11月，香港發行全球首批結合央行數碼貨幣的代幣化綠色債券，以數字人民幣及數碼港元結算。

許正宇提到，香港正建立可持續金融分類框架，今年1月發布第二階段諮詢，覆蓋行業由4個增至6個，新增製造業及資訊科技業，並加入氣候變化適應作為新環境目標。香港國際碳市場平台Core Climate提供逾60個項目的自願碳信用，正與大灣區碳交易所測試跨境碳交易結算。

披露標準方面，許正宇表示，香港已獲國際財務報告準則基金會確認為首批全面採用ISSB可持續披露準則的地區之一，路線圖要求大型公眾責任實體不遲於2028年全面採用。