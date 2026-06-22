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中電啟德變電站外牆變巨型壁畫 夥逾60跨族裔與特殊學生創作

ESG
更新時間：17:47 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:47 2026-06-22 HKT

中電（002）為慶祝成立125周年，於九龍城啟德承啟道變電站完成一幅大型社區壁畫，將公用設施轉化為融合社區歷史與低碳願景的巨型壁畫，旨在成為東九龍最新文化打卡熱點。景點位於九龍啟德承啟道34號承啟道變電站（鄰近啟德發展區），外牆全日開放，供市民免費參觀及拍照。

以獅子山作背景 展現社區變遷

中華電力指，該幅巨型壁畫邀請不同界別人士及當區青年人作畫，以獅子山為背景，串聯啟德區域的時空變遷。畫作內容包括昔日啟德機場的飛機掠影、早年中電工人鋪設電纜的場景、獲評為歷史建築的「中電鐘樓文化館」，以及現時的啟德發展區面貌。同時，壁畫亦融入電動車、低空經濟及可再生能源設施等視覺元素，以鮮明色彩展現香港未來的可持續生活藍圖。

中電指，為拉近社區凝聚力，早前舉辦了工作坊，邀請來自九龍城區保良局轄下中學的本地及少數族裔學生，以及特殊學校學生，合共超過60人參與壁畫創作。中電指，藝術家團隊引入VR技術，協助刻劃壁畫線條，隨後由學生上色，並在過程中學習再生能源知識。

本港美化125個配電箱

中電指出，除了啟德變電站外，亦已美化共11個變電站及125個配電箱，覆蓋其供電區域，將日常城市設施轉化為藝術小品，為市民日常生活增添驚喜。

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