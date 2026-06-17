DHL退役速遞員制服創作潮流配飾 義賣所得捐非牟利團體

國際速遞公司DHL Express宣布，與本地時裝設計師王偉駿及環保機構Redress合作，推出由退役速遞員制服升級改造而成的限量配飾系列。項目旨在推動時裝界循環經濟，所有義賣收益扣除成本後將全數撥捐Redress，以培育新一代可持續設計人才。

重製成漁夫帽及小熊掛飾等

該系列由「Redress設計大賽」得主王偉駿操刀，將退役的DHL Polo恤及工裝褲解構重造，製成漁夫帽及斜揹袋、休閒鞋及小熊掛飾等產品，為閒置物料賦予新價值。

DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄表示，該系列的海外訂單均會透過「GoGreen Plus」服務運送，該服務採用永續航空燃料，以減少運輸期間產生的二氧化碳排放，以配合產品的循環再造特質，進一步減低整體碳足跡。

GoGreen Plus運送 燃料碳排放少一半

DHL指出，「Redress設計大賽」來自香港、中國內地、秘魯、台灣及印度地區的歷屆可持續時尚系列，亦透過「GoGreen Plus」運送，經審核其碳排放較傳統燃料減少達50%。是次義賣系列即日起於指定網店及實體店發售。



