中電辦「區區有茶飲」邀逾250位長者茶敘 慶祝成立125周年

中華電力（002）日前（13日）舉辦區區有茶飲活動啟動禮，邀請超過250位長者參與茶敘，以富有香港特色的「飲茶」弘揚「尊老、敬老、愛老」的中華文化，與社區一同慶祝成立125周年。

中電總裁羅嘉進表示，「飲茶」不單是香港人的生活文化，更承載着濃厚人情味，體現人與人之間連繫。他續指，面對人口老齡化趨勢，國家「十五五」規劃提出「老有所養、老有所為、老有所樂」，並推動銀齡行動，讓長者更積極參與社會、發揮所長，而區區有茶飲活動正好體現「老有所樂」，中電義工將以關懷促進跨代交流，營造更共融、有溫度的社區。

麥美娟：理念與民青局方向一致

民政及青年事務局局長麥美娟亦表示，中電積極推動香港綠色轉型及可持續發展，並履行企業社會責任，透過今次區區有茶飲活動關懷長者，為社區注入溫暖。她又指，中電「走入社區、親身接觸」的理念，與民政及青年事務局推動的方向一致，讓有需要的長者感受到社區關懷和人情味，共建更關愛共融的社會。

民青局局長麥美娟（中）、中電總裁羅嘉進（右一）及企業發展總裁莊偉茵（左一）向在場長者送上包點。

長者：希望可以認識更多朋友

在啟動禮上，超過60位中電義工陪同250多名長者，與他們分享節能及低碳生活資訊，鼓勵實踐綠色生活。其中一位於1月25日生日（與中電成立日期相同）的吳女士表示，「今次有機會參與這個慶祝活動，還和中電同一天生日，實在是難得的巧合，又有中電義工陪我們一起聊天，感覺很開心」。她提到，其丈夫也曾參加中電社區活動，學習使用智能電話，還認識了不少朋友，希望今次又可以認識更多朋友。

區區有茶飲活動是今年中電成立125周年的慶祝活動之一，夥拍新界社團聯會、九龍社團聯會、香港義工聯盟，以及東華三院、保良局、仁濟醫院、九龍樂善堂、博愛醫院及仁愛堂，由6月至11月，在供電範圍內14區舉辦超過20場茶敘，由中電義工走入社區，向超過2,000名65歲或以上的獨居及雙老長者送上關懷與陪伴。

