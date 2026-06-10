澳洲創新企業Number 8 Bio有望與DFI合作 推動專有飼料添加劑 降動物甲烷排放

DFI零售集團與可持續創新的全球合作樞紐南豐作坊今日宣佈，Number 8 Bio成為首屆「DFI可持續創新大賽」冠軍，為一間總部位於澳洲創新企業。該團隊憑藉BetterFeed™系列獲得認可，以一組專有飼料添加劑，可降低放牧牛羊的腸道甲烷排放，同時提升每頭動物的生產效率。

有助農戶收益與環境效益

DFI表示，Number 8 Bio團隊將獲得12萬港元獎金，並有機會與DFI合作，將其方案實際推廣至集團牛肉和乳製品的區域供應鏈。DFI零售集團行政總裁Scott Price表示，應對範圍三的碳排放需要整個價值鏈的合作，很高興今次大賽可為參加團隊提供機會在真實營運環境中測試並擴大可行方案，期待這些方案能推動食品系統邁向更可持續及更具韌性的方向。

Number 8 Bio研發的BetterFeed™ 是一系列專有有機小分子產品，不含溴甲烷，可減少放牧牛羊產生的腸道甲烷排放。由於這類排放不但佔牲畜甲烷排放的大部分，亦代表草地約12%的營養能量損失，但透過BetterFeed™，原本被浪費的能量可重新轉化為生產力，對農戶的收益與環境效益同樣有利。

