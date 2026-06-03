Lalamove推社區關懷計劃 為東華三院項目住戶提供物流支援

Lalamove宣佈推出全球關懷社區活動，聯同亞洲6個市場的慈善機構，包括香港、印尼、⾺來西亞、泰國、菲律賓及新加坡，共同支援社區內的不同搬運需求。

Lalamove推出全球關懷社區活動。

該平台留意到，隨着本港政府積極推動過渡性房屋及簡約公屋入伙，基層家庭遷往新居的物流負擔亦隨之增加，因此，「La你返屋企」社區關懷計劃為東華三院旗下多個服務項目的基層家庭提供搬運服務，幫助住戶遷入或遷出過渡性房屋或簡約公屋，減輕過程中的經濟及體力負擔。

5月至8月提供100個名額

是次計劃於本年5月至8月期間提供約100個名額，為東華三院旗下位於啟德、⾺鞍山、流浮山及元朗攸壆路的過渡性房屋及簡約公屋住戶提供專業物流方案。東華三院各個駐項目的社工團隊會按住戶的實際需要，配對合適的運輸服務；受惠住戶亦可獲Lalamove全額資助「定價幫搬」等額外搬運服務。

