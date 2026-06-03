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長江夥李嘉誠基金會助公益金籌款 本周六公眾每捐1蚊 長江捐2元

ESG
更新時間：11:46 2026-06-03 HKT
發佈時間：11:46 2026-06-03 HKT

長江集團公佈，「長江捐款熱線」將於本周六(6日)第21次啟動為「公益金及時雨基金」籌款，亦將是長江集團聯同李嘉誠基金會第六次攜手配對公眾捐款。當晚8時至11時在無綫電視翡翠台播放的「萬眾同心公益金」電視籌款節目期間，公眾致電長江捐款熱線「18282」每認捐1元，長江集團聯同李嘉誠基金會將雙倍支持，配對捐款2元。 

長江五度攜手基金會配對公眾捐款

長江集團已連續26年成為公益金三大最高籌款機構之一。早於1999年起，該集團透過不同的籌款活動，配對公眾給予公益金的捐款，其中包括20度支持「公益金及時雨基金」。近年，長江集團五度攜手李嘉誠基金會加碼「雙倍」配對公眾捐款，先後惠及「公益金及時雨基金」、「公益金及時抗疫基金」及「公益金及時醫療援助基金」。在「雙倍配對 1元變3元」模式的效應下，已連續數年透過熱線錄得籌款佳績，當中包括歴年來的善款最高紀錄。 

「公益金及時雨基金」於2004年成立，是一項緊急援助基金，成立22年以來，致力為在突發困境中未獲社會支援的有需要人士提供短暫、直接的緊急經濟援助，幫助他們渡過難關。歷年來共撥出善款逾3.58億元，向超過12.9萬名有需要人士伸出援手。去年，基金已撥款超過2100萬元，資助2700宗個案，協助5600名有需要人士。 

長江集團主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅(左)手持2元硬幣，象徵延續過去5年雙倍配對捐款模式，令香港公益金名譽副會長李業廣手中的1元公眾捐款增值兩倍，「1元變3元」。
長江集團主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅(左)手持2元硬幣，象徵延續過去5年雙倍配對捐款模式，令香港公益金名譽副會長李業廣手中的1元公眾捐款增值兩倍，「1元變3元」。

「公益金及時雨基金」的主要工作包括： 

  • 支援陷入財困、不能維持生活基本開支的個人或家庭； 
  • 為有需要人士提供緊急援助，避免發生家庭及社會悲劇； 
  • 協助等候其他基金和政府資助的人士渡過難關； 
  • 向意外失去家庭經濟支柱或天災導致重大損失等個案提供緊急短期援助。 
     

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