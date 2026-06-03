長江夥李嘉誠基金會助公益金籌款 本周六公眾每捐1蚊 長江捐2元

長江集團公佈，「長江捐款熱線」將於本周六(6日)第21次啟動為「公益金及時雨基金」籌款，亦將是長江集團聯同李嘉誠基金會第六次攜手配對公眾捐款。當晚8時至11時在無綫電視翡翠台播放的「萬眾同心公益金」電視籌款節目期間，公眾致電長江捐款熱線「18282」每認捐1元，長江集團聯同李嘉誠基金會將雙倍支持，配對捐款2元。

長江五度攜手基金會配對公眾捐款

長江集團已連續26年成為公益金三大最高籌款機構之一。早於1999年起，該集團透過不同的籌款活動，配對公眾給予公益金的捐款，其中包括20度支持「公益金及時雨基金」。近年，長江集團五度攜手李嘉誠基金會加碼「雙倍」配對公眾捐款，先後惠及「公益金及時雨基金」、「公益金及時抗疫基金」及「公益金及時醫療援助基金」。在「雙倍配對 1元變3元」模式的效應下，已連續數年透過熱線錄得籌款佳績，當中包括歴年來的善款最高紀錄。

「公益金及時雨基金」於2004年成立，是一項緊急援助基金，成立22年以來，致力為在突發困境中未獲社會支援的有需要人士提供短暫、直接的緊急經濟援助，幫助他們渡過難關。歷年來共撥出善款逾3.58億元，向超過12.9萬名有需要人士伸出援手。去年，基金已撥款超過2100萬元，資助2700宗個案，協助5600名有需要人士。

長江集團主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅(左)手持2元硬幣，象徵延續過去5年雙倍配對捐款模式，令香港公益金名譽副會長李業廣手中的1元公眾捐款增值兩倍，「1元變3元」。

「公益金及時雨基金」的主要工作包括：