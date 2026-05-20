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李嘉誠夥三醫院資助200肝癌病人 可5萬元接受Histotripsy治療

ESG
更新時間：14:23 2026-05-20 HKT
發佈時間：14:23 2026-05-20 HKT

李嘉誠基金會表示，李嘉誠自2024年起分別捐贈3部Histotripsy儀器予香港大李嘉誠學醫學院、香港中文大學醫學院和養和醫院，此後陸續收到一些患者來函，感嘆因未有保險覆蓋，而未能接受Histotripsy無創手術。

「愛能助」至今已撥款逾2.03億

李嘉誠為此策劃新一輪「愛能助」醫療計劃時，決定納入Histotripsy治療，與港怡醫院、香港中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內，向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供Histotripsy治療，讓患者能以5萬元接受Histotripsy治療。至於病人篩選方式、具體應診流程，以及相關聯絡查詢方式，會於各醫院網頁刊登，詳情將由3間醫院各自容後公布。

「愛能助」醫療計劃自2019年推出，迄今已撥出逾2.03億元支援「夾心基層」病人、大學醫科生、視障、傷健人士、自閉症兒童、長者及基層家庭等近7萬人次。
 

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