無紙證券，只是開始｜梁偉聰

證監會宣布無紙證券市場（USM）制度將於11月16日正式落地。外界多聚焦於降成本、環保等直接效益，但真正容易被忽略的一點是，「證券無紙化」其實是香港金融市場邁向更高層次基建的重要一步。

近年港交所積極推動市場現代化，由結算周期優化、互聯互通機制擴展，到數碼化發展方向，USM正正是整體升級藍圖中的一個關鍵拼圖。換言之，這不只是一項行政措施，而是一場關乎市場結構的長線改革起點。

曾經聽過幾位股壇老前輩說過，在未有港交所「披露易」之前，投資者需要自行儲存上市公司通告，甚至有人會專門租用單位，用來存放年報與文件，以便日後查閱。

筆者入行第一天，已被教導如何在「披露易」查找通告，資訊唾手可得，實在難以想像昔日要自建「上市公司資料館」的年代。

然而，「披露易」與「證券無紙化」的意義並不相同。前者是資訊電子化，後者則是整個市場基礎設施的電子化，兩者所代表的，是完全不同層次的變革。

在證監會與港交所等市場機構推動下，無紙證券市場將分階段落地。據報，港股投資者目前仍自行持有近1,000萬張實物股票，這些都將逐步納入USM計劃當中。新制度下，投資者可透過在過戶處開立USI（uncertificated securities investor）戶口，以個人名義持有無紙化股票，並一如實物股票般，享有法定擁有權及完整股東權益，投資者保障亦相應提升。

一連串制度演變值得關注

真正值得關注的，是USM之後可能引發的一連串制度演變。無論是市場長期討論的T+1結算周期，還是買賣手數調整，均有賴港交所持續推動市場結構優化，在技術與制度上逐步落實。

筆者常常幻想，希望能替小朋友開一個戶口，讓他用利是錢買收息股，從小體會收股息的樂趣。若市場結構進一步優化，投資門檻有機會下降，投資者未來未必再受制於「一手太貴」的問題，參與方式將變得更靈活。

可以想像，未來市場未必再只是一個以「上市公司」為核心的單一結構，而是逐步演變成一個更多元、分層的資產平台。不過，這一切仍有待監管框架與市場配套成熟，短期內仍屬方向性探索。

沒有市場基建的全面電子化，後續的T+1、買賣手數改革，以至各類資產數碼化的探索，都無從談起。USM並非終點，而是整個市場重塑的起點。在這個過程中，港交所如何在穩定與創新之間取得平衡，將成為香港能否維持國際金融中心地位的關鍵。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

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